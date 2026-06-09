Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de varias horas de incertidumbre y un amplio despliegue de búsqueda en la zona serrana del Cañón del Novillo, dos jóvenes que habían sido reportados como extraviados fueron localizados sanos y salvos durante la noche de este lunes.

Fue alrededor de las 7:20 de la tarde cuando elementos de Protección Civil del Estado y equipos de rescate recibieron el reporte de dos personas desaparecidas en una zona de difícil acceso de la Sierra Madre Oriental, lo que activó de inmediato un operativo de localización.

Los rescatistas realizaron recorridos terrestres y sobrevuelos con drones equipados con cámaras infrarrojas para intentar detectar a los jóvenes entre la vegetación. Sin embargo, tras inspeccionar un radio aproximado de dos kilómetros alrededor del punto donde se concentraron las labores, no fue posible ubicarlos.

Ante ello, los equipos descendieron de la zona montañosa para buscar señal telefónica e intentar establecer comunicación con los extraviados. Fue aproximadamente un kilómetro antes de llegar a la quebradora cuando localizaron a uno de los jóvenes, identificado como José Francisco García, de 27 años, quien salía por sus propios medios de entre el monte.

El hombre presentaba golpes y raspones ocasionados por varias caídas sufridas durante su trayecto en la sierra. Paramédicos le brindaron atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia para una valoración más detallada. Afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad, por lo que fue llevado a su domicilio en la colonia Tamatán.

Mientras se desarrollaban estas acciones, a las 10:17 de la noche se confirmó que el segundo joven reportado como desaparecido, Juan Diego Juárez Sánchez, de 22 años, había logrado salir de la zona y ya se encontraba en su domicilio.

Ambos jóvenes son residentes de Ciudad Victoria y viven en el sector conocido como colonia Tamaulipeca.

Las labores de búsqueda fueron realizadas por elementos de Protección Civil del Estado en coordinación con grupos de apoyo y rescate voluntario, logrando un desenlace favorable que evitó una tragedia en la zona serrana del Cañón del Novillo.

Reportero | José Pecero

La Región Tamaulipas

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