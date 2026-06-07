Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A dos años del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo que ha brindado a Tamaulipas, los resultados son una realidad; bajo los principios de un gobierno humanista y con el manejo honesto de los recursos, se avanza desde el punto de vista social, de equidad, de justicia distributiva y de oportunidades más justas para todos y todas, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya

“Hay una gran cantidad de condiciones que como los ha mencionado la presidenta en los diferentes tópicos que ella puntualiza, que aquí en Tamaulipas son una realidad, se aterrizan y están siendo objeto de presencia y de beneficio a la sociedad”, expresó el gobernador, durante el programa “Diálogos con Américo”.

En una emisión especial a través de Radio Tamaulipas Multicast, sobre el informe de resultados que ofreció la presidenta de México, el pasado 31 de mayo, el mandatario tamaulipeco destacó los programas de bienestar que representan más de 24 mil millones de pesos al año, en beneficio de más de 800 mil tamaulipecos y tamaulipecas, además de las acciones en materia de salud, vivienda, becas educativas, carreteras, modernización aduanera, mejores salarios y obras hidráulicas.

“Todos estos son indicadores que nos dan el rumbo que está teniendo un país conducido con honestidad, con trabajo, con estar pensando todos los días en el beneficio social que puede acarrear, porque es un gobierno que está centrado en las personas, no en los indicadores macroeconómicos y eso pues nos da mucho aliento y tenemos lo propio aterrizado en Tamaulipas”, mencionó.

Agregó que la reestructuración del Gobierno del Estado para hacerlo eficaz y eficiente, que cueste menos y que los ahorros se apliquen mejor a la población, aunado al manejo honesto de los recursos, han permitido mayor fortaleza financiera, la cual ha sido reconocida por calificadoras e instituciones bancarias y destacar también en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, además de reducir el pago de la deuda pública.

“Esa política de honestidad, del adecuado manejo de los recursos públicos para el beneficio social se está aterrizando en nuestra entidad y yo creo que la demostración está con hechos de parte de estos beneficios tanto tangibles como son estas grandes obras de infraestructura que se están haciendo a lo largo y ancho de nuestra entidad”, apuntó.

Américo Villarreal reconoció las acciones en materia de salud, con grandes obras como el Hospital General de Matamoros, el Hospital General de Ciudad Madero y el Hospital Regional del ISSSTE en Tampico, así como el equipamiento médico, el trabajo del personal en el programa Salud Casa por Casa y los programas de medicina preventiva, además de las campañas de vacunación y los 54 mil estudios realizados con el uso de un nuevo instrumento de tamizaje llamado iBreast para la detección de cáncer de mama.

El gobernador también recordó el evento del pasado domingo que reunió a más de 21 mil tamaulipecos en el Recinto Ferial para acompañar vía remota el informe de resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldar su liderazgo.

“No me queda más que agradecer esta respuesta que tuvo el pueblo de Tamaulipas y que quedó constancia del mismo a nivel Nacional”, dijo.

Al atender la participación de la ciudadanía mediante preguntas vía telefónica, el jefe del Ejecutivo reiteró que gracias a los Gobiernos de la Transformación y al modelo humanista, ya se ven los resultados, como son los grandes programas de bienestar social y las grandes obras de infraestructura que dan oportunidades de desarrollo a las comunidades, a lo largo y ancho del país y se reflejan en Tamaulipas.

“Muchas de las cosas que actualmente estamos sembrando a la mejor no nos toca a nosotros como generación disfrutarlas o verlas, pero tenemos que estar pensando también en grandes proyectos, como se están haciendo, que le auguren a las nuevas generaciones de niñas, niños, que van a tener un país en donde desarrollarse. Que van a tener una patria soberana, independiente en donde puedan crecer los mexicanos y las mexicanas con oportunidades de una nación perfectamente conformada”, finalizó.

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