Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un hombre identificado como Edgar Daniel “I” fue sentenciado a 1 año, 4 meses y 17 días de prisión tras ser encontrado responsable del delito de chantaje, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La condena fue dictada por un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, luego de que el Agente del Ministerio Público presentara pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado en hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2024 en Ciudad Victoria.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación y judicialización del caso estuvieron a cargo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, cuyos elementos probatorios permitieron obtener una resolución condenatoria en contra del ahora sentenciado.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso una amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que permanezca en prisión.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reiteró su compromiso de combatir los delitos que atentan contra el patrimonio, la libertad y la integridad de la ciudadanía, así como de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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