Cd.Victoria,Tamaulipas.-En armonización con la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Constitución local para establecer como causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados de una elección.

La iniciativa fue presentada por las diputadas y diputados de Morena y el representante del Partido del Trabajo.

Al exponerla, la diputada Yuriria Iturbe Vázquez señaló que la medida busca fortalecer la protección de la voluntad ciudadana y la soberanía democrática.

“La democracia debe sostenerse en la decisión libre de la ciudadanía expresada en las urnas, no en intereses ajenos a la Nación”, expresó.

La reforma incorpora esta nueva causal al sistema de nulidades electorales del Estado y actualiza las disposiciones aplicables a los procesos de elección de integrantes del Poder Judicial.

Durante la discusión, la diputada Lucero Deosdady Martínez López manifestó su respaldo a la propuesta y afirmó que “las decisiones públicas deben seguir correspondiendo únicamente a las y los tamaulipecos y a las y los mexicanos, a nadie más”, al destacar que la reforma fortalece la soberanía nacional y la integridad de los procesos electorales.

El decreto fue aprobado por mayoría del Pleno y remitido al Ejecutivo Estatal para los efectos constitucionales correspondientes.