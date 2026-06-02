Cuando mencionamos la palabra como el título de hoy, casi de inmediato la relacionamos con el tema electoral, quizá influenciados por las noticias nacionales e intereses partidistas o de políticos.

No hay error, esta vez continuamos con los asuntos de campaña de aquellos aspirantes a la candidatura para presidir el Comité Ejecutivo Seccional de la 30 del SNTE, todo porque el próximo enero del 2027 se cumplen los seis años estatutarios y toca la renovación que ahora encabeza el oriundo de Villagrán, Tam.

‘Los adelantados’ desde finales del año pasado han asomado la cara y suponemos que hasta han conformado alianzas en favor de que repita en el cargo un ‘hijo de Elba Esther Gordillo Morales’ aquella originaria de Comitán, Chiapas, que salió de su pueblo para llegar a Cd. Neza, en el Estado de México.

Sin que se sepa oficialmente las causas de la salida, la pequeña Elba Esther de 17 años trasladó su residencia a un municipio de EDOMEX, por aquél entonces una ciudad perdida en el lodo y calles semi pobladas.

Por alguna causa también desconocida la chiapaneca obtiene una plaza de maestra de primaria, aún sin estudios normalistas, aunque se sabe que estudió para profesora en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que consistía en acudir a clases sábados y domingos del ciclo escolar, más seis semanas del fin del año lectivo. Oficialmente son los únicos estudios formales que la dirección general de profesiones tiene registrados.

Su incorporación al magisterio (1970) le llevó al SNTE, donde se identifica con el entonces secretario general de la sección 9, Carlos Jonguitud Barrios, quien en 1972 lanza su grupo “Vanguardia Revolucionaria del SNTE” con simpatía presidencial, que termina expulsando al grupo encabezado por el hidalguense Manuel Sánchez Vite.

La relación Gordillo-Jonguitud, según versiones populares en el magisterio nacional era de mucho acercamiento al grado que la mayoría de años en el poder tras el trono (1972-1989), el potosino, había prometido la secretaria general del SNTE a la chiapaneca.

El rompimiento Elba Esther-Carlos vino en La Paz, B. donde todos los delegados al Congreso Nacional sabíamos que la que seguía era La Maestra Gordillo, pero finalmente la elección no le favoreció cuando se anunció la planilla oficial y muy molesta la chiapaneca salió del recinto.

Oficialmente nada se supo de La Maestra, para muchos desapareció del plano político magisterial. Reaparece el 1 de diciembre de 1988, cuando se publica el gabinete del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Gordillo Morales aparece como alcalde (antes delegada política) de la Gustavo A. Madero.

El espacio político nacional es en encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, líder del sindicato petrolero (1989) y que junto a Carlos Jongitud Barrios presumiblemente fueron acusados de inconformarse con la candidatura presidencial de Salina de Gortari.

Por lo tanto, el líder magisterial, nuevamente senador por San Luis Potosí, pidió licencia y el secretario general del SNTE, y el secretario general del SNTE Refugio Araujo del Ángel, renuncia al cargo.

El Consejo Nacional de la organización sindical solicita a Elba Esther Gordillo Morales ocupe la secretaria general y a partir de entonces, la chiapaneca trabajará de la mano de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Enrique Peña Nieto, apenas toma posesión como presidente, en febrero de 2013 ordena su aprensión y encarcelamiento de Gordillo.

Después de más de cinco años en prisión, sospechosamente La maestra es liberada. En 2020, a través de su yerno, antes subsecretario de Educación Básica, lanzó su segundo partido (PANAL el primero) nace Las Redes Sociales Progresistas (RSP) nombrando a sus colaboradores, corresponde a Enrique Meléndez Pérez ser nombrado coordinador de Tamaulipas.

La campaña preelectoral para la sucesión de Arnulfo Rodríguez Treviño, ha surgido el candidato de la Alianza Progresista, Profr. Meléndez Pérez, donde los seguidores de La Maestra, los incautos recién incorporados organizan comidas, cenas, almuerzos, mítines, reuniones de trabajo en casas particulares, etc.

La duda es la de siempre, ¿de dónde están saliendo los recursos para financiar los eventos?

¿Elba Esther regresa… querrá retornar al poder… será parte del 3º Piso de la 4T?