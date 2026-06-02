Por Julio Manuel Loya Guzmán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La inseguridad que afecta a la frontera tamaulipeca continúa impactando severamente al sector comercial. En los últimos tres años, Reynosa ha registrado el cierre de casi mil negocios y la pérdida de más de 4 mil empleos, situación que representa una afectación millonaria para la economía local.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Reynosa, Gildardo López Hinojosa, advirtió que la violencia y los delitos patrimoniales han frenado el crecimiento económico de la región, complicando la operación de las empresas y desalentando nuevas inversiones en municipios como Reynosa, Matamoros y la denominada frontera chica.

Explicó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (FECANACO) muestran que desde 2024 el comercio organizado enfrenta un escenario complicado que ha derivado en el cierre de cientos de establecimientos.

De acuerdo con el dirigente empresarial, durante los primeros nueve meses de 2024 dejaron de operar alrededor de 800 comercios, provocando la pérdida de entre 3 mil 200 y 3 mil 400 empleos. Sumando las afectaciones registradas en 2025 y lo que va de 2026, la cifra de negocios cerrados se acerca al millar.

López Hinojosa precisó que esta cifra no contempla a pequeños comercios familiares que operan fuera del registro formal ante el IMSS, por lo que el impacto real podría ser mayor.

Sin embargo, aclaró que la problemática no responde únicamente a la inseguridad. Señaló que durante el primer bimestre de 2026 también influyeron factores económicos que provocaron la pérdida de 672 empleos, aunque en marzo se logró una recuperación de 440 plazas laborales.

Según datos del IMSS, Reynosa cerró diciembre de 2025 con 241 mil 561 trabajadores afiliados; en enero de 2026 la cifra disminuyó a 240 mil 889; en febrero se ubicó en 240 mil 906 y marzo concluyó con 241 mil 121 trabajadores asegurados.

El sector empresarial reiteró el llamado a fortalecer las condiciones de seguridad y estabilidad económica para evitar más cierres de negocios y recuperar la confianza de inversionistas en la región fronteriza.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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