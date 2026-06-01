Junio 01 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó que este 1 de junio dio inicio oficialmente la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 en la cuenca del Atlántico, periodo que abarca el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, y que concluirá el próximo 30 de noviembre.

Ante el comienzo de esta temporada, el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó que la dependencia mantiene una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas en coordinación con instancias especializadas de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de identificar oportunamente cualquier fenómeno que pudiera representar riesgo para la población tamaulipeca.

Explicó que, de acuerdo con los pronósticos y tendencias meteorológicas actuales, durante el mes de junio podrían presentarse precipitaciones superiores al promedio en diversas regiones del estado, derivadas del ingreso de humedad tropical y de condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen la formación de lluvias.

Asimismo, señaló que durante este periodo no se descartan intentos de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, por lo que se mantiene un monitoreo constante sobre la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas en la región para emitir información oportuna y confiable a la ciudadanía.

González de la Fuente hizo un llamado a la población para mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas que emitan las autoridades competentes.

“La prevención es la herramienta más eficaz para proteger vidas y reducir riesgos. Por ello, es fundamental que las familias tamaulipecas permanezcan atentas a los avisos meteorológicos, elaboren su plan familiar de protección civil y conozcan las acciones que deben implementar antes, durante y después de cualquier fenómeno hidrometeorológico”, señaló.

Indicó que, por instrucción del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, se continúa fortaleciendo la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante la temporada ciclónica.

El funcionario destacó que la política humanista de la presente administración prioriza la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de las familias tamaulipecas, mediante acciones permanentes de prevención, preparación y atención de emergencias.

Finalmente, reiteró su compromiso de informar oportunamente sobre cualquier sistema meteorológico de interés para Tamaulipas y exhortó a la población a identificar los refugios temporales más cercanos, preparar documentos importantes, contar con una mochila de emergencia y mantenerse preparada durante toda la Temporada de Ciclones Tropicales 2026.