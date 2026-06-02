Cd. Victoria, 1 de junio de 2026. – Con el objetivo de reforzar la operación estratégica en el servicio de recolección de basura, limpieza e imagen urbana de la Capital, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez se reunió este lunes con personal de las distintas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio.

En la reunión de evaluación, exhortó a titulares de los departamentos de recolección, barrido manual, servicios complementarios, parques y jardines, áreas verdes y alumbrado redoblar esfuerzos para seguir brindando servicios que mejoren la calidad de vida y entorno urbano de las familias victorenses.

“No vamos a tolerar más rezago en la recolección de basura, el objetivo es claro, trabajo diario para que la ciudad luzca con espacios limpios, ordenados y dignos para la convivencia social” dijo Gattás Báez al anunciar una inversión en la rehabilitación mecánica e hidráulica de más camiones recolectores para normalizar el servicio en la ciudad.

Para agilizar el proceso administrativo, incorporó en la nueva estrategia de operación a personal de la Secretaría de Finanzas, Contraloría Municipal y Oficialía Mayor, con el fin de que el equipo de mantenimiento mecánico disponga del material necesario para poner en operación las unidades que presentan distintas averías.