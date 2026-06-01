Este domingo en el Recinto Ferial el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas , médico Dámaso Anaya Alvarado, acompañó al gobernador Américo Villarreal en la transmisión del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a la nación para rendir cuentas y resultados a dos años de su administración.

En el Recinto Ferial de Ciudad Victoria se contó con la presencia de la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, así como la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, y de funcionarios estatales.

En el evento, el rector Dámaso Anaya destacó el apoyo que se ha recibido por parte del Gobierno de Tamaulipas, gracias a la excelente gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre éstas, las múltiples becas que apoyan la formación estudiantil.

Comentó el rector Dámaso: “Hace alrededor de unas tres semanas, recibimos una beca en la Facultad de Odontología Tampico, donde el cien por ciento de los estudiantes, que son un poco más de 900, están recibiendo una beca completa que se da cada dos meses. Estamos muy agradecidos que sigan los apoyos en ese sentido”.

PUERTAS ABIERTAS EN LA SET

“En el gobierno de Américo Villarreal Anaya, la instrucción es clara: puertas abiertas y diálogo permanente con la ciudadanía”, así lo expresó el maestro Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“En la Secretaría de Educación escuchamos a todas y todos, atendiendo sus peticiones, canalizándolas y buscando soluciones con apego a la Ley. Es su derecho y hacemos lo justo”, precisó el funcionario estatal.

Explicó Valdez García que en sus encuentros con integrantes de las comunidades educativas y con trabajadores educativos “no hay tema menor y todos los asuntos merecen nuestra atención”.

GATTAS EMPRENDE CHAPOLEO Y LIMPIEZA

Para dignificar los espacios públicos y seguir embelleciendo la ciudad, la Secretaría de Servicios Públicos municipales desplegó ocho cuadrillas de trabajadores para la jornada de chapoleo y limpieza el distintos puntos de la capital.

Las cuadrillas del área de Parques y Jardines salen todos los días a embellecer la ciudad atendiendo instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, esta semana trabajaron en las áreas verdes de Fraccionamiento Arboledas, San Luisito, Naciones Unidas, Ampliación Villarreal y Vista Hermosa.

Vale decir que aprovechando la tregua que dan las condiciones climatológicas se hicieron trabajos de chapoleo, , tala de palmas secas, y limpieza profunda en bulevares, avenidas principales y plazas públicas con el retiro de basura y deshechos vegetales. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernandez

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