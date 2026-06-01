De acuerdo a datos estadísticos, derivados de las fuertes manifestaciones ciudadanas de militantes morenistas en toda la república, Tamaulipas y su gobernador Américo Villarreal Anaya, destacan como los que más aportaron una significativa movilización de apoyo a la figura presidencial. Todo ello en el marco del segundo año de gobierno federal, donde se destacó la narrativa anti injerencista.

Hubo otros estados como edomex o puebla, cuyo número de población, es abrumadoramente mayor que el nuestro. Pero porcentualmente, Tamaulipas se llevó el galardón más significativo.

Lo anterior conlleva lecturas muy poderosas relacionada con la cohesión social, la unidad y el poder de convocatoria demostradas por el actual gobernante tamaulipeco.

Un capital político que AVA entregó puntualmente a la Presidenta, este domingo, desde la arena popular por excelencia, en el teatro del pueblo de esta capital. Se sabe que más de 20 mil personas avalaron su mensaje de respaldo a Sheinbaum.

Veamos cuales son sus repercusiones hacia dentro y fuera de nuestro estado. En lo interno, AVA indudablemente envió un mensaje de fuerza y de liderazgo institucional, de cuyo éxito deben de tomar nota sus propios correligionarios de MORENA. Específicamente los alcaldes, que tendrán que sujetarse a las reglas de la postulación interna, en el 2027.

Hasta ahora muchos de estos liderazgos locales, habían enseñado las uñas, lanzando abiertas o veladas amenazas de que si no los dejaban poner a sus sucesores en los ayuntamientos, podían jugarle las a la 4T tamaulipeca.

Con lo que acaba de pasar, este domingo 31 de mayo, el mensaje que Américo está enviando a todos aquellos que sepan interpretarlo, es que es uno de los gobernadores morenistas más fuertes del país. Tanto en su nivel de convocatoria ciudadana en su propio estado, como en su relación fraterna con la Presidenta de la república.

Ay de aquellos que se atrevan a llevarle las contras, porque AVA no solo tiene bajo su control, todos los factores de poder institucional, sino que en casi cuatro años de gobierno, ha logrado construir una sociedad aliada que lo ve como el gran artífice de la transformación que actualmente se vive.

El resultado más visible es la consolidación y surgimiento de una de las entidades federativas más leales y combativas del morenismo nacional.

Sin duda alguna, ese morenismo volverá a emitir sus preferencias en el 2027, y aquellos que osen contradecirlo, podrían naufragar en sus estrategias político-electorales.

La marca guinda está muy fuerte en nuestro estado, y obviamente en todo el país. La narrativa anti injerencista y a favor de la soberanía manejada por la Presidenta Sheinbaum, ha servido para incrementar el espíritu nacionalista, capitalizado por MORENA.

Este clima social que vemos ahora, era el elemento ideológico y emotivo que faltaba para hacer del Movimiento de Regeneración Nacional, una maquinaria que podría arrasar, incluso en estados como Chihuahua. Y de ello dan cuenta las manifestaciones que todos presenciamos este domingo en la entidad federativa, donde el PAN y Maru Campos, se están cayendo a pedazos.

En lo que concierne a Tamaulipas, sin duda que tenemos un antes y un después. En la víspera, algunos grupos morenistas, veían la posibilidad de darle al gobernador AVA, un golpe de timón, animados por una visión miope de la política, al estilo borreguista.

Hoy, cualquiera que busque moverle el tapete al actual gobierno morenista en Tamaulipas, definitivamente deberá de pensarlo dos veces. Y olvidarse de suicidios políticos en el 2027.

Todo ello en la ruta hacia el 2028.