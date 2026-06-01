Durante su perorata del domingo pasado en el Monumento de la Revolución, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, mencionó una serie de datos sobre el panorama económico de México. Rescato aquellos que impactan al ingreso de las familias mexicanas.

Verbigracia, el desempleo que, de acuerdo con el INEGI, “se ubica en solo 2.5 por ciento. Estamos entre los primeros tres países con menos desempleo del mundo. Se crearon 669 mil empleos. Y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de toda la historia de México”, dijo la presidenta.

Agregó: “La inflación va a la baja y las tasas de interés también. Gracias a los acuerdos entre el sector privado, social y el gobierno contra la inflación y la carestía, se mantiene el precio de la gasolina y el diésel a pesar del aumento internacional del precio del petróleo, y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento, respecto al 2024 en términos reales”.

Por supuesto, la mandataria mexicana resaltó el incremento al salario mínimo mensual, que “pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, 154 por ciento más en términos reales”. Que, en la frontera norte, está “en 13 mil 226 pesos mensuales”. Mientras que, el salario medio” alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, el más alto de la historia”, dijo la primera Presidenta (con “A”) de México.

Y remató SHEINBAUM PARDO: “Gracias a ello, la pobreza laboral en 2026, se encuentra en su mínimo histórico desde el 2005”.

Retomo esta parte del discurso presidencial, para hilarlo al informe del INEGI, sobre la “Pobreza Laboral” en México y, de manera particular, en el estado gobernado por AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Presentado el pasado 27 de mayo, el reporte señala que la pobreza laboral en el país, “disminuyó 3.2 puntos porcentuales del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026”.

En este apartado, el INEGI destaca que, entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, “la pobreza laboral disminuyó en 25 entidades federativas”. Una de ellas Tamaulipas.

De acuerdo al INEGI, entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral en el estado que gobierna VILLARREAL ANAYA, “disminuyó 3.6 puntos porcentuales: pasó de 26.8 a 23.2 %”.

Otro dato que merece destacarse es que, entre 2016, año en que llega a la gubernatura FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y el 2026, el cuarto año del sexenio de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se puede observar una “una tendencia decreciente en el porcentaje de la población, con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria”, dice el INEGI.

La “gráfica 1” que acompaña a la afirmación anterior, no deja lugar a la duda: el mayor porcentaje de pobreza laboral se alcanza a finales de 2017, con el 40.3%, es decir, al cumplir CABEZA DE VACA su primer año como titular del Poder Ejecutivo Estatal.

Mientras que, el porcentaje mínimo de 23.2 %, se alcanza con VILLARREAL ANAYA y se registra en el primer trimestre de 2026. No hay duda, durante el periodo neoliberal del PRIAN, la desigualdad afectó a las mayorías y benefició a una élite empresarial.

Con MORENA y la 4T las cosas se invirtieron: primero los pobres, por el bien de México, remarca la presidenta SHEINBAUM PARDO.

Por cierto, la pobreza laboral, es un indicador de corto plazo utilizado para medir el porcentaje de la población mexicana, cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, comenzó a utilizar drones para aplicar una barrera química sobre el ganado, la cual inhibe el avance de la mosca transmisora del gusano barrenador. Esta estrategia pionera a nivel nacional forma parte de una serie de proyectos de innovación e investigación aplicada impulsada por la Universidad, en coordinación con el Gobierno del Estado.

El rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, dijo que, desde la semana pasada, utilizan drones para aplicar y evaluar un producto químico en las zonas del estado afectadas por la plaga, implementando a la par trampas de supresión para reducir su población.

“Salimos con un dron a tratar de inhibir el paso de la mosca del gusano barrenador. Nadie lo está haciendo a nivel nacional. Sobre esto, ya le informé al gobernador, vamos a poner una barrera para que la mosca no pueda avanzar”, indicó el rector de la UAT.

Reafirmó la disposición de la Universidad al colaborar con el Gobierno del Estado, en esta cruzada sanitaria mediante los proyectos de innovación e investigación aplicada. “Difícilmente podemos investigar todo, pero al menos en Tamaulipas la Universidad sí tiene que estar presta a apoyar a todos y vamos avanzando muy bien”, subrayó ANAYA ALVARADO.

Describió que los trabajos iniciaron en el municipio de Burgos y se extienden a las comunidades de Güémez, en el centro del estado, donde 40 estudiantes y cuatro investigadores de las facultades de Veterinaria y de Ingeniería y Ciencias de la UAT se suman a las brigadas que trabajan en estas acciones.

Destacó que este tipo de proyectos reflejan la importancia de generar conocimiento y desarrollar soluciones desde la Universidad, subrayando que muchas de las investigaciones impulsadas tienen impacto directo en Tamaulipas y son reconocidas a nivel nacional.