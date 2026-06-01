*Desaíra Maki Ortiz a Sheinbaum

*¿CPO pinta su raya con Presidenta?

*“La Borrega”, no quiso dar la cara

*¿Pasado frenará a Miguel Almaraz?

Cierto. El gobernador de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, demostró el domingo ‘músculo’ al logar convocar a miles y miles de tamaulipecos a la capital del estado para atestiguar la conmemoración de dos años del triunfo electoral de la doctora CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

El punto de encuentro fue el “Teatro del Pueblo”, del recinto ferial, donde ciudadanos y políticos de los 43 municipios acudieron al llamado y junto con el mandatario tamaulipeco escucharon atentos el mensaje de la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Allí el gobernador rindió un mensaje, donde hizo saber a la mandataria federal que cuenta con Tamaulipas, lo cual fue agradecido por SHEINBAUM PARDO, quien respondió en un mensaje en redes sociales que la entidad seguirá contando con todo el respaldo del Gobierno de México.

Abundar en lo espetado por CLAUDIA no tiene caso, pues ya ha sido difundido ampliamente en los múltiples medios de comunicación.

Lo que sí viene al caso es comentar las ausencias de algunos políticos tamaulipecos, que se “llenan la boca” de decir que son aliados de la mandataria federal.

Uno de esos casos es el de MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, quien actualmente forma parte del Senado, la cual no asistió a esta celebración.

Y que conste que la chihuahuense se jacta de ser aliada de la 4ta Transformación, pero por lo visto todo es “de dientes para afuera”, pues al menos en este encuentro no pasó lista de presente.

Tampoco estuvo su hijito CARLOS PEÑA ORTIZ, alcalde de Reynosa.

¿Será que este par de… políticos ya nada quieren saber de CLAUDIA?

Digo, pues es bien sabido que sus apuestas están con el Partido Verde, buscando ‘achicar’ a MORENA en Tamaulipas.

Otro ejemplo de políticos malagradecidos es la diputada federal del III Distrito, CASANDRA DE LOS SANTOS FLORES, quien también mostró desinterés por este importante evento.

CASANDRA, al igual que MAKI y su hijito CARLOS PEÑA, están metidos de lleno en el Verde, buscando, como ya dijimos líneas arriba, descarrilar a MORENA.

¿Será por eso sus ausencias?

Otra ‘extraviado’ fue el ‘bocón, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

En efecto, “La Borrega” no acudió a la celebración convocada por CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

¿Sería para no darles la cara a los políticos que ‘encueró’ en una entrevista con “Latinus”?

Digo, pues en este encuentro, en la capital de Tamaulipas, se dieron cita prácticamente todos los aludidos por el ‘deslenguado’ diputado federal.

Quizá LÓPEZ HERNÁNDEZ puso en práctica eso que reza: “c#lit#, pero sanito”.

En otro tema, ¿y cómo le hará el panista riobravense, MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, para pasar los filtros anti-delictivos que se implementarán en el proceso electoral del 2027, si es que el PAN le da la reelección como alcalde de Río Bravo?, se preguntan observadores políticos.

Y es que, hasta donde se sabe, dicha comisión buscará que los aspirantes a un cargo de elección popular sean personas limpias, probos, rectos, honestos…, cualidades de las que adolece el hoy alcalde de Río Bravo.

Como es bien sabido, ALMARAZ MALDONADO tiene un pasado reñido con la ley, que lo llevó a estar varios años preso en un penal de máxima seguridad.

Hasta la próxima.