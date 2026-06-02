👶🎉 ¡Nace el primer bebé en el Hospital Santa Roberta de Ciudad Victoria!

Un momento histórico y lleno de alegría se vivió en el Hospital Santa Roberta al recibir al primer bebé nacido en sus instalaciones, marcando el inicio de una nueva etapa en la atención de maternidad y ginecología en la capital tamaulipeca.

💝 Como parte de este acontecimiento especial, la familia del recién nacido recibió un beneficio simbólico de $25 mil pesos, apoyo que forma parte de una iniciativa del hospital para acompañar a las familias que comienzan una nueva historia de vida.

📌 Este programa contempla cuatro apoyos de $25 mil pesos para los bebés que ocupen los lugares 1, 25, 75 y 100 en nacimientos registrados dentro del hospital.

🏥 Directivos y personal médico agradecieron a la familia por permitirles formar parte de uno de los momentos más importantes de sus vidas, reafirmando su compromiso de brindar atención de calidad, calidez y confianza.

✨ Hospital Santa Roberta, un nuevo lugar para nacer en Ciudad Victoria.

📍 Boulevard Fidel Velázquez #1370, Residencial Las Palmas.

☎️ (834) 112-3088

❤️ ¡Felicidades a los orgullosos padres y bienvenida a esta nueva vida!