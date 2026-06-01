Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un episodio clave que fortaleció el liderazgo de Winston Churchill y levantó la moral inglesa, al exhibir el fracaso de la aviación alemana, comandada por Hermann Göring, asestando un duro golpe al ego supremacista del “führer” Adolfo Hitler.

Me refiero a la operación “Blitz”. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, los bombarderos de la fuerza aérea alemana, la “Luftwaffe”, lanzaron su carga destructiva sobre la capital inglesa, destruyendo casas y matando a miles de civiles londinenses.

Pero tan devastador ataque, no logró rendir al gobierno de Churchill, sino al contrario: lo convirtió en el líder que guio victoriosamente a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

Guardando las debidas proporciones, algo similar sucede en Nuevo Laredo, en donde, a partir de la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena, con su discurso de cero candidaturas con tufo a corrupción, ante el “Rochagate” que tiene al partido en la picota, los Canturosas Villarreal están siendo bombardeado duramente desde el espacio de las redes sociales.

Una campaña bien orquestada para manchar el apellido y dejarlos fuera de la boleta en 2027 y, sobre todo, de la sucesión gubernamental de 2028.

Es cierto, Carlos fue regidor pluri del PAN en la alcaldía priista de Daniel Peña (2005-2007) y alcalde panista (2013-2016), antes de la llegada de Cabeza de Vaca a la gubernatura, con quien rompió lanzas.

También es cierto que, Carmen Lilia fue regidora panista con Enrique Rivas (2016-2018). Y que ha ejercido 21,184 millones de pesos, durante los 5 años de alcaldesa (2021-2026), y lo que esa cantidad significa en “retornos”, entre los proveedores y constructores del municipio.

Pero en 2021, los Canturosas pactaron un acuerdo con Mario Delgado, que AMLO avaló. Ella fue candidata a la alcaldía. Él, coordinador de la campaña de Américo Villarreal Anaya. Ella se reeligió en 2024 y él tuvo el visto bueno para la diputación federal que ostenta.

Hoy Nuevo Laredo es un bastión importante de Morena y ven a este clan con tamaños para ganar la sucesión de 2028. Aquí está el dato clave que explica la campaña negra en su contra.

Escuché que los Canturosas tienen el visto bueno de Palacio Nacional y son bien vistos en el círculo familiar del mandatario tamaulipeco. ¿Será verdad o un rumor más de las sobremesas del café? No lo sé.

Pero el 2027 representa una estación clave para la sucesión de 2028. Carlos tiene que asegurar su reelección en la curul federal. Y Carmen Lilia tiene que buscar otro cargo porque ya agotó la reelección municipal. Tiene opciones en los tres Distritos Electorales locales de Nuevo Laredo.

Aunque no desempeñaría la función legislativa, porque cuando arranque la 67 Legislatura del Congreso del Estado, en octubre de 2027, la dirigencia nacional de Morena estará decidiendo a la persona titular de la “Coordinación Estatal” y ella puede ser quien gane la nominación.

Dependerá si Morena decide que Tamaulipas, es uno de los 3 estados de los 6 que tienen elección de gubernatura en 2028 (Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Hidalgo y Oaxaca completan la lista), en donde va mujer en la candidatura. De lo contrario va hombre y Carlos la buscará.

Resta esperar si la “Blitz”, con sus “Heinkel” bombardeando desde las redes sociales, descarrila su proyecto o si, como Churchill, salen airosos del fuego amigo que están recibiendo. Todo indica que, para el resto de los liderazgos regionales de Morena, representan el rival más fuerte del juego, al que tienen vigilado y en la mira.

Cambiando de canal, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, acompañó al gobernador Américo Villarreal en la transmisión del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigió a la nación para rendir cuentas y resultados a dos años de su gestión.

La reunión se realizó en el Teatro del Pueblo, del Recinto Ferial de Ciudad Victoria, y se contó con la presencia de la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, así como la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, y de funcionarios estatales.

En el evento, el rector Dámaso Anaya destacó el apoyo que se ha recibido por parte del Gobierno de Tamaulipas, gracias a la excelente gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre éstas, las múltiples becas que apoyan la formación de los estudiantes.

“Hace alrededor de unas tres semanas, recibimos una beca en la Facultad de Odontología Tampico, donde el cien por ciento de los estudiantes, que son un poco más de 900, están recibiendo una beca completa que se da cada dos meses. Estamos muy agradecidos que sigan los apoyos en ese sentido”, indicó.Puntualizó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, autoridades, académicos, investigadores y alumnado, seguirán trabajando en acciones alineadas a las políticas nacionales y estatales.

En entrevista a medios, Dámaso Anaya expresó que la UAT participa activamente en las acciones que el Gobierno de México realiza en el país, tales como los estudios geoespaciales.

“Muy agradecidos también por su apoyo. Siempre avanzando en todo y de poder apoyar algunos proyectos de nuestra Presidenta y lógicamente nuestro gobernador Américo Villarreal”, asentó en la ceremonia, que reunió a miles de tamaulipecos, muchos de ellos estudiantes de la universidad.

Por último, el titular de la Máxima Casa de Estudios del Estado manifestó que continuarán realizando proyectos científicos, así como estrechando la vinculación social para aportar al desarrollo de las comunidades. Adelantó que vienen muchos proyectos científicos de la mano con el Gobierno de la República.