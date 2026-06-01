Xicoténcatl, Tamaulipas.- La oportuna intervención de elementos de la Guardia Estatal permitió resguardar la integridad física de una ciudadana que se encontraba en una zona de alto riesgo en el puente La Presa, ubicado en este municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de la corporación atendió una llamada de emergencia que alertaba sobre la presencia de una mujer en un área considerada peligrosa debido a la altura y condiciones del lugar.

Al arribar al sitio, los elementos estatales entablaron diálogo con la ciudadana, quien manifestó que había ascendido a esa zona únicamente para apreciar la vista panorámica del lugar. Sin embargo, los agentes le explicaron los riesgos que implicaba permanecer en ese punto y la exhortaron a descender de manera segura.

Gracias a la intervención oportuna y al acompañamiento brindado por los efectivos de la Guardia Estatal, la mujer logró bajar sin incidentes a una zona segura, evitando así un posible accidente que pudiera haber puesto en riesgo su integridad.

La rápida respuesta de la corporación permitió controlar la situación y garantizar la seguridad de la ciudadana, reafirmando el compromiso de la Guardia Estatal con la protección y atención de la población ante cualquier situación de riesgo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar acceder a zonas peligrosas y recordaron que ante cualquier emergencia pueden comunicarse de manera inmediata al número 911.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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