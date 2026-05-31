Mayo 31 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas el trabajo en materia de seguridad pública se atiende todos los días; las evaluaciones demuestran que hay avances sustantivos y los indicadores confirman que es el estado que más ha progresado, en forma más sostenida y rápida, hacia escenarios de mayor tranquilidad y paz, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Tienen un gobernador atento, dedicado todos los días a ver y procurar la justicia y a acotar la violencia en nuestra entidad, y que tiene una respuesta efectiva, honesta, sin ningún sesgo, más que mantenernos dentro de un estado de derecho”, expresó este domingo durante la emisión del programa ‘Diálogos con Américo’.

El gobernador del Estado destacó las cifras en el delito de homicidio doloso, en donde se ha registrado una disminución de hasta 82 por ciento. “Se dice un número fácil, pero es de mucho trabajo y mucha tenacidad”, puntualizó.

PRESENTACIÓN DE MEDIOS 2026 LA REGION TAMAULIPAS

Durante la emisión dominical a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas y Radio Tamaulipas Multicast, Villarreal Anaya recordó que al inicio de la actual administración, el promedio diario de homicidios era de 4.3 casos por día. “Ahorita estamos en 0.6 y empeñados en que esto siga teniendo esta tendencia que vamos teniendo a la baja”, dijo.

Agregó que, además de los indicadores que evalúa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la percepción de la ciudadanía que confirma que su entorno social es mejor en comparación con años anteriores, el mandatario tamaulipeco se refirió a los resultados expuestos recientemente por el Instituto para la Economía y la Paz, que sitúan a Tamaulipas entre los diez estados más seguros del país, avanzando diez posiciones en la evaluación general.

“Muy importante también, este instituto saca en el análisis a nivel nacional los 20 municipios más violentos de la República; en otros años sí habían salido algunos municipios de Tamaulipas; en este año, de esos 20 municipios no sale ningún municipio de Tamaulipas. Pero lo notable es que entre los 20 municipios más seguros salen tres de Tamaulipas”, mencionó.

Destacó que en primer lugar se encuentra Ciudad Madero y en segundo lugar nacional se ubica Tampico, además de que Nuevo Laredo aparece en el lugar número 13.

“Les agradezco a nuestra ciudadanía, a los tamaulipecos, a las tamaulipecas, por buscar y tener esta disposición de caminar en la paz, pero estos son los municipios que se miden porque tienen más de 150 mil habitantes; hay muchos municipios en Tamaulipas donde se vive en completa paz y eventualmente hay algún hecho lamentable”, mencionó.

También reiteró el compromiso de su gobierno para trabajar de manera coordinada en la Mesa de Paz y en cumplimiento de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad para la atención a las causas, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, el uso de instrumentos de inteligencia y la coordinación absoluta para responder a las necesidades de la población.

En atención a la participación de la audiencia, el gobernador dio a conocer que durante el mes de junio se comenzarán a inaugurar, por etapas, las nuevas Estaciones Seguras que operarán en la franja fronteriza, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, con una distancia entre cada una de ellas de 25 km, con presencia permanente de la Guardia Estatal, comunicadas con equipo de alta tecnología, equipo de visión, vehículos y sistemas de inteligencia, a fin de brindar una respuesta rápida y oportuna.

Estimó inaugurar durante junio la primera etapa, que sería de Reynosa Norte a Miguel Alemán; después la segunda etapa, de Miguel Alemán a Nuevo Laredo, y la tercera sería de Reynosa a Matamoros.

Por último, mencionó la estrecha colaboración, el respaldo y la atención que se brinda a grupos de víctimas del delito o colectivos de búsqueda, con apoyo constante en las fiscalías, la Guardia Nacional y Estatal, y el trabajo diario para que nunca más en Tamaulipas se repitan hechos, como en el pasado, que siguen presentes en la memoria, como los casos de Camargo, San Fernando o Nuevo Laredo, “y que hemos procurado y mantenido férreamente una condición de que esas circunstancias en nuestra entidad no se pueden presentar”, finalizó.