Nuevo Laredo, Tamaulipas.– La autoridad judicial, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, vinculó a proceso a Fernando Adolfo “Q”, por su probable responsabilidad en el delito de Abuso Sexual Agravado, cometido en agravio de una persona menor de edad.

Los hechos que se le imputaron ocurrieron el 17 de febrero de 2023, en el interior de un domicilio ubicado al poniente de esta ciudad fronteriza, donde presuntamente el imputado realizó actos de carácter sexual en agravio de la menor víctima.

Tras valorar los datos aportados, el Juez de Control determinó imponer como medida cautelar prisión preventiva justificada por un año, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta determinación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de combatir y sancionar con firmeza los delitos que atenten contra su integridad y libertad sexual.