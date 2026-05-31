Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, participó en el evento conmemorativo por los dos años del triunfo electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde reafirmó su respaldo al proyecto de transformación que encabeza la mandataria nacional.

Acompañado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el legislador tamaulipeco se sumó a miles de ciudadanos que se congregaron para celebrar los avances alcanzados durante este periodo de gobierno.

Durante su participación, Prieto Herrera destacó que la transformación de México continúa consolidándose gracias al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado acciones y programas enfocados en el bienestar de la población.

“La transformación sigue avanzando gracias al liderazgo de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, quien trabaja todos los días por el bienestar del pueblo”, expresó.

El presidente de la Junta de Gobierno felicitó a la mandataria federal al cumplirse dos años de su victoria electoral, reconociendo su compromiso con el desarrollo del país y los resultados obtenidos en beneficio de millones de mexicanos.

Asimismo, señaló que Tamaulipas ha sido beneficiado con importantes proyectos, inversiones y programas que fortalecen el crecimiento económico y social de la entidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas.

Finalmente, Humberto Prieto Herrera reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso del Estado para respaldar las políticas públicas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y contribuir a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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