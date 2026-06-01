El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Dámaso Anaya Alvarado acompañó al Gobernador Américo Villarreal Anaya en la transmisión del mensaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió a la nación para rendir cuentas y resultados a dos años de su gestión.

El evento ocurrió en el Teatro del Pueblo del recinto Ferial de Ciudad Victoria, donde también se contó con la presencia de la presidenta del Patronato DIF-Tamaulipas, María de Villarreal, así como de la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, lo mismo que de funcionarios estatales.

Dámaso Anaya destacó el apoyo que ha recibido la UAT por parte del gobierno de Tamaulipas, gracias a la excelente gestión de la Presidenta Sheinbaum, especialmente las becas que apoyan la formación de los jóvenes tamaulipecos.

Refirió Dámaso que recién se recibió una beca en la Facultad de Odontología Tampico, donde todos los estudiantes reciben beca completa cada dos meses, lo que agradecen lo mismo los jóvenes que las autoridades universitarias.

El Rector expresó a representantes de la prensa estatal, que la UAT participa activamente en las accione que el gobierno de México emprende en el país, tales como los estudios geoespaciales.

“Muy agradecidos también por su apoyo. Siempre avanzamos en todo y agradecemos de poder apoyar algunos proyectos de nuestra Presidenta y lógicamente nuestro Gobernador”, dijo el Recto en la ceremonia que reunió a miles de tamaulipecos, muchos de ellos estudiantes de la Universidad.

También dijo el titular de la máxima casa de estudios del Estado, que continuarán realizando proyectos científicos así como estrechando la vinculación social, para aportar al desarrollo de las comunidades.

Adelantó que vienen muchos proyectos científicos de la mano con el gobierno de la República.

El Gobernador Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas está sumado a una Presiente humanista que ve por nuestra nación, por la unidad y por el bienestar de nuestra gente.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, integrantes del grupo Periodistas Veteranos sostuvieron su reunión quincenal, encabezada por el presidente de la asociación, Edmundo Zapata Molina, quien remarcó la importancia de que los comunicadores asistan el 7 de junio a la ceremonia del Día de la Libertad de Expresión.

Estuvieron presentes don Juan Pérez Avila, profesor Silvino Cuevas Reyes, José Rodolfo Valdez, licenciada Elisa Quilantán Vázquez, Martha Elena Cázares, Josefina Cervantes y otros socios.

Concluyó la jornada con un almuerzo compartido, en un ambiente de compañerismo, cordialidad y respeto entre los asistentes.

También de Nuevo Laredo, el compañero Miguel Timoshenkov nos comparte la nota de que el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal aprobó por unanimidad de votos del Cabildo, la implementación de un programa de condonación al ciento por ciento, de recargos, gasto de ejecución y cobrando del impuesto predial.

En otros temas, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum encabezó una reunión popular con motivo de los dos primeros años de su gestión oficial, y en su mensaje dio una tremenda revolcada a dos ex Presidentes emanados del PAN, por haber traicionado la confianza del pueblo.

Claudia acusó a ambos ex mandatarios de haber desbordado la represión contra segmentos de la población, haber permitido la injerencia extranjera en asuntos nacionales y además, de haber estado vinculados a narcotraficantes.

Los duros cargos tendrán por supuesto hondas repercusiones, tanto de los aludidos como de representantes de la sociedad. Unos alegarán que son inocentes y que si tiene pruebas en su contra, las presente, y los otros pedirán que pase de las palabras a los hechos.

Vicente Fox y Felipe Calderón gozan de una popularidad histórica, ambos de ser corruptos, y el primero, mandilón, y el segundo, alcohólico.