-En el marco de la Semana del Medio Ambiente, la dependencia impulsa la siembra de especies nativas para recuperar áreas verdes, mejorar el entorno urbano y ofrecer espacios más dignos a las familias de Victoria

Junio 01 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más sombra, aire limpio y espacios públicos más dignos para las familias es el propósito de la jornada de reforestación realizada en el Parque La Loma, donde el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, plantó 300 árboles donados por la empresa WalMart, como parte de un proyecto ambiental más amplio para Ciudad Victoria.

Esta acción forma parte de la estrategia humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya para recuperar áreas verdes, fortalecer la convivencia comunitaria y mejorar el entorno urbano con especies nativas.

La actividad fue encabezada por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, quien estuvo acompañado por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones, sociedad e iniciativa privada para cuidar los espacios que pertenecen a todas y todos.

Durante la jornada, Becker Hernández explicó que la colaboración con representantes de Walmart forma parte del cumplimiento de condicionantes ambientales, mediante las cuales se otorgó un polígono para apoyar la reforestación y el mantenimiento de los árboles durante cinco años.

“Ellos están sujetos al cumplimiento de condicionantes y nos van a estar ayudando a sembrar 300 árboles, a los cuales les darán mantenimiento durante cinco años”, señaló.

El funcionario subrayó que este tipo de acciones permiten cumplir con la normatividad ambiental y, al mismo tiempo, generar beneficios reales para la ciudad.

“De esta manera colaboramos, ellos cumplen con su normativa y nosotros seguimos trabajando para otorgar estos espacios tan bonitos, que tanta falta hacen por los beneficios ecosistémicos que generan para Ciudad Victoria”, expresó.

Más que una plantación aislada, este proyecto representa una apuesta por el cuidado sostenido de los parques. Sembrar es apenas el primer paso; el verdadero impacto estará en conservar vivos estos árboles para que den sombra, embellezcan el entorno y mejoren la calidad de vida de las familias victorenses.