Luego de concluir la primera audiencia del general Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la jueza Katherine Polk Failla, reveló que “hay abundantes evidencias” en el Caso Rocha, por lo que se da como un hecho que en breve se presentarán las pruebas que exige el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ordenar la captura del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y cumplir con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Si bien es cierto que Sheinbaum Pardo trata de seguir protegiendo a Rocha Moya y a los nueve acusados por Estados Unidos con el argumento de defender la soberanía, no podrá mantener está posición ante las “abundantes evidencias” que hay en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, como ayer lo advirtió la jueza Polk Failla que se ha especializado en casos de narcotráfico.

Y es que la paciencia de la administración del presidente Donald Trump se está acabando, puesto que ayer mismo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson aseveró a través de sus redes sociales que “la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe unirnos, no dividirnos”, en respuesta al discurso que dio la presidenta Sheinbaum Pardo el pasado domingo en la plaza del Monumento de la Revolución en la Ciudad de México.

El diplomático estadounidense también destacó la importancia de unir esfuerzos para combatir con eficiencia y eficacia a las organizaciones criminales en México, por lo que en nada ayuda convertir el problema de seguridad en un debate político porque se desvía la atención de la protección de los ciudadanos, quienes merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles del narcotráfico.

También hay que tomar en cuenta la decisión de Donald Trump de seguir cancelando visas a más políticos y funcionarios mexicanos, incluyendo a gobernadores y alcaldes, como fue el caso de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo en mayo del 2025.

Entre los alcaldes mexicanos que se les ha cancelado la visa, se encuentra el presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Favila, sin embargo, el edil morenista niega este hecho y asegura que puede entrar cuando el quiera a los Estados Unidos.

En esta misma situación se encuentra el alcalde morenista Erasmo González Robledo de Madero, pero también niega que carezca de la visa cada vez que se le pregunta, incluso varios colegas lo han invitado a los Estados Unidos para acabar con las sospechas que tuvo nexos con el empresario Sergio Carmona Ángulo (QEPD), mejor conocido como el “Rey del Huachicol”.

Es por eso, que ante “las abundantes evidencias” en el caso Rocha, se esperan noticias que impactarán a la clase política de nuestro país, puesto que el general Mérida Sánchez tratará de negociar con las autoridades de Estados Unidos para tratar de evitar una condena de cadena perpetua antes de su próxima audiencia ante la jueza Polk Failla, prevista para el próximo 4 de agosto.

En otro tema, el rector Dámaso Anaya Alvarado presidió una reunión con integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTAUAT), que encabeza Luis Gerado Galván Velazco, en donde agradeció el compromiso de los docentes universitarios para la realización de programas sociales en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

Anaya Alvarado se refirió a la colaboración que han tenido los docentes en las jornadas asistenciales del DIF Tamaulipas, puesto que junto con alumnos de las distintas escuelas y facultades de la UAT se interrelacionan con niños y jóvenes de distintas primarias y secundarias para que se interesen en la investigación científica y tecnológica.

Subrayó que la UAT busca integrar a más estudiantes a las jornadas asistenciales porque las experiencias que obtengan, con la guía de sus docentes, consolidará su formación académica y profesional para que se avoquen a impulsar el bienestar de la sociedad tamaulipeca.

Durante la reunión, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT presentó una iniciativa para que sus docentes y alumnos sean promotores de los servicios de educación y salud en Ciudad Victoria, en tanto que la Unidad Académica Multidisciplinaria (UAM) Reynosa Aztlán busca consolidar un programa para apoyar a estudiantes que son madres, entre otras acciones que se realizan en nuestra alma mater.

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