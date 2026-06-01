Junio 01 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la alta demanda en el nivel medio superior en Reynosa, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) gestionará la construcción de un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) en ese municipio, informó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Señaló que una parte importante para concretar estos proyectos de infraestructura es el respaldo que las autoridades educativas reciben de los gobiernos municipales, siendo el alcalde reynosense muy activo en ese sentido.

“Efectivamente, él nos ha solicitado poder construir una preparatoria más; sería un CBTis. Junto con él estamos haciendo la gestión ante el INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa). La verdad es que, en el caso de Tamaulipas, estamos muy contentos con el apoyo que nos dan los municipios en el tema de la infraestructura educativa”, enfatizó.

Indicó que con esta nueva gestión se agregará un plantel más a los que ya se encuentran en proceso para alcanzar una cobertura total. “Entonces, una preparatoria más de las ya programadas es muy bienvenida. Hay programadas dos en Reynosa y cuatro telebachilleratos; seis más en Reynosa”, puntualizó.

Subrayó que la SET está muy atenta a las necesidades educativas en la entidad y que, por las dinámicas sociales, los municipios fronterizos son los de mayor crecimiento poblacional y, por ende, registran un aumento en la demanda escolar, especialmente Reynosa.

Resaltó que todo esto es posible gracias al apoyo que el sector educativo recibe del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien le ha apostado a la educación con la visión de que, mediante la transformación educativa, se generen mejores condiciones de vida para las y los tamaulipecos.