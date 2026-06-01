Agencia ANTAM.

Cd. Victoria, Tamaulipas.— En momentos en que la ciudadanía demanda perfiles cercanos a la gente y con trabajo comprobado en territorio, la consejera estatal de Morena, Miriam González, se posiciona como una de las figuras con mayor arraigo para competir por la alcaldía de Ciudad Victoria.

Lejos de los reflectores y de las pugnas internas, González ha construido su trayectoria recorriendo sectores populares, escuchando de primera mano las necesidades de las familias y participando en las tareas de organización territorial que dieron sustento al crecimiento de Morena en la capital tamaulipeca.

Su presencia constante en las colonias le ha permitido conocer las principales demandas ciudadanas relacionadas con servicios públicos, empleo, infraestructura urbana y programas sociales, experiencia que hoy le otorga un amplio reconocimiento entre militantes y simpatizantes del partido.

Como consejera estatal, ha mantenido un discurso enfocado en la unidad del movimiento y en la defensa de los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación, alejándose de la confrontación política y privilegiando el trabajo de base.

Dentro de distintos sectores de Morena, su nombre comienza a cobrar fuerza como uno de los perfiles con mayor legitimidad para encabezar un proyecto político en Ciudad Victoria, impulsado por una trayectoria construida en territorio y una relación directa con la ciudadanía.

Para quienes respaldan su labor, Miriam González representa una alternativa surgida desde las bases del movimiento, con conocimiento de las problemáticas locales y capacidad para articular un proyecto cercano a las necesidades de las familias victorenses.