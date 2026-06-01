Al combate de la mosca transmisora del gusano barrenador, la Universidad Autónoma de Tamaulipas incorporó drones.

La estrategia impulsada por el Rector de la Universidad, DÁMASO ANAYA ALVARADO, es pionera a nivel nacional y con la misma se pretende inhibir el avance de la mosca, aplicando una barrera química sobre el ganado.

El uso de drones, forma parte de una serie de proyectos de innovación e investigación aplicada impulsada por la UAT.

DÁMASO confirmó que ningún Estado en el país con problema del gusano barrenador en la ganadería ha implementado este tipo de estrategia, es decir, colocar una especie de barrera que evite que la mosca transmisora avance de un municipio a otro.

Y es que, pese a toda la estrategia implementada por instancias de gobierno federal y estatal, incluso, con el apoyo y disposición de quien está al frente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, JOSÉ GUERRERO GAMBOA, se siguen registrando casos activos de esta plaga.

El Rector de la Universidad, informó al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA del uso del dron, como parte de una estrategia sanitaria en la que la UAT está presta a brindar apoyo para avanzar en el combate a la mosca transmisora.

Aparte de los vuelos que realiza el dron, hay 40 estudiantes de veterinaria que también se han sumado a la estrategia en campo, iniciando en Burgos hacia municipios del centro del Estado.

También ingresaron cuatro investigadores de las facultades de Veterinaria, Ingeniería y Ciencias de la Universidad, decididos a conocer las causas o el origen de la problemática en el Estado, así como las medidas para controlar y erradicar la mosca transmisora del gusano barrenador.

El objetivo de toda la estrategia, es evitar en la medida de lo posible que esta enfermedad que ataca al ganado, sobre todo que se manifiesta en el ombligo del becerro recién nacido, que surge de las heridas que se hacen las reses cuando son trasladadas en jaulas para subastar como al resto de los animales de sangre caliente, no permanezca años como sucedió en el pasado.

En la misma participan dos binomios caninos, es decir, un médico veterinario y un perro adiestrado para detectar heridas en el ganado, a efecto de que sean tratadas antes de la creación de miasis o larvas.

En la suma de esfuerzos participa CUAUHTÉMOC AMAYA GARCÍA subsecretario de Desarrollo Pecuario, que a diferencia del Secretario de Desarrollo Rural ANTONIO VARELA FLORES, conoce a la perfección el tema del gusano barrenador. EN FIN.

[email protected]