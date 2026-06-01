Durante tres días, la pista del Estadio Marte R. Gómez será sede del evento que recibirá a cerca de 450 atletas nacionales e internacionales.

Junior 01 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La pista del Estadio Marte R. Gómez será sede a partir del próximo viernes 5 de Junio, del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo, competencia que reunirá a cerca de 450 atletas nacionales e internacionales en la capital tamaulipeca.

De acuerdo con Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), el evento contará con la participación de deportistas provenientes de Hungría, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Cuba, además de representantes de diversas entidades del país.

El certamen se encuentra avalado por la Federación Internacional de Atletismo, por lo que otorgará marcas y puntos para competencias internacionales, entre ellas los Juegos Centroamericanos y del Caribe, convirtiéndose en una de las competencias más importantes del calendario nacional.

Virués Lozano destacó que la realización de este campeonato coloca nuevamente a Ciudad Victoria en el escenario del atletismo de alto rendimiento, al recibir a algunos de los mejores exponentes de las pruebas de pista y campo del continente.

Durante la competencia se entregarán un total de 144 medallas en las distintas disciplinas convocadas, que abarcan pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, relevos, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas.

Entre los atletas a seguir destacan Adela Honorato Domínguez, de Ciudad de México, en los 10 mil metros; Guillermo Campos Ornelas, de Nuevo León, en los 400 metros con vallas; Paola Josseyn del Real Gutiérrez, de Jalisco, en salto de longitud; Diego Alan del Real Galindo, de Chihuahua, en lanzamiento de martillo; Jorge Luna Estes, de Baja California, en salto con garrocha; y Andrea Valeska Velasco Arana, de Ciudad de México, también en salto con garrocha.

Asimismo, figuran competidores como Roberto Ángel Márquez Muñoz, de Aguascalientes, en los 3 mil metros con obstáculos; Luz Mariana Castro Félix, de Nuevo León, en lanzamiento de jabalina; y Kalobe Jiménez Campos, de Jalisco, en los 110 metros con vallas.

Se espera una importante asistencia de aficionados y especialistas durante el fin de semana, en un evento que además generará derrama económica para la capital tamaulipeca gracias a la presencia de atletas, entrenadores, jueces y delegaciones nacionales e internacionales.