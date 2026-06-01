Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal hizo un nuevo llamado a la comunidad artística de esa ciudad, para que aproveche que hoy es el último día para el registro a la beca “Juntos por el Desarrollo Cultural 2026”, programa que busca impulsar el talento de esa ciudad.

A través de este programa, el gobierno de Nuevo Laredo impulsa las expresiones artísticas de esa ciudad y ofrece oportunidades de desarrollo a los creadores, mediante una política de apoyo a la educación, la cultura y el desarrollo integral.

La convocatoria está dirigida a artista que participan en las actividades de la Dirección de Arte y Cultura, con el propósito de otorgar un apoyo económico que contribuya a la profesionalización, permanencia y crecimiento dentro de las diversas disciplinas artísticas.

La beca está diseñada para beneficiar a artistas vinculados a disciplinas como pintura, canto, danza, teatro, música, performance, agrupaciones musicales, cuenta-cuentos, narración oral y otras expresiones artísticas que hayan participado en actividades organizadas por la Dirección de Arte y Cultura.

En otro tema vinculado, el gobierno del Estado puso en marcha la iniciativa Alojamiento Infantil Seguro, que consolida al Estado como un referente nacional en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Al mismo tiempo, se firmó un convenio de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Turismo, el Sistema DIF-Tamaulipas y asociaciones de hoteleros en todo el Estado.

Mediante este convenio, se establece la coordinación para la adopción de buenas prácticas en materia de protección a niñas, niño y adolescentes, pues se difunden protocolos de actuación coherentes con el compromiso de un turismo responsable.

La presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, María de Villarreal, dijo que el distintivo Alojamiento Infantil Seguro surge como una estrategia para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes mediante la creación de entornos seguros, destacando la importancia de la corresponsabilidad entre instituciones y sociedad, para garantizar el bienestar de las infancias.

Retomamos temas de Nuevo Laredo para agregar que hoy miércoles se llevará a cabo una nueva edición de “Empleo en tu Colonia”, un programa del gobierno de esa ciudad para ofertar empleos disponibles en distintos sectores productivos.

Se contará con vacantes dirigidas a diferentes perfiles laborales principalmente en áreas relacionadas con agencias aduanales, empresas comerciales y de servicio, así como el sector transportista, brindando opciones para personas con distintos niveles de experiencia y preparación.