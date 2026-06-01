Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Padres de familia de la Escuela Primaria “Mártires de la Revolución”, ubicada en el ejido Congregación Caballeros, denunciaron que desde el pasado mes de enero un grupo de 25 estudiantes de sexto grado permanece sin docente asignado, situación que consideran grave debido a que el ciclo escolar está próximo a concluir.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por los padres, los alumnos han permanecido durante más de seis meses sin recibir clases de manera regular, lo que ha generado preocupación por el impacto académico que podría tener en su formación, especialmente al tratarse de estudiantes que están por ingresar al nivel secundaria.

Los inconformes señalaron que han acudido en diversas ocasiones ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) para solicitar una solución; sin embargo, aseguran que únicamente han recibido promesas y fechas que no se han cumplido.

Indicaron que durante una reciente visita a la zona, el titular de la SET se comprometió a que este lunes el grupo contaría con un nuevo maestro frente al aula. No obstante, afirmaron que posteriormente les informaron que la asignación se pospondría nuevamente para los próximos días.

Ante esta situación, los padres de familia exigieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades educativas y demandaron que se garantice el derecho a la educación de los 25 alumnos afectados.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad y a las autoridades competentes para visibilizar el problema y evitar que los estudiantes concluyan el ciclo escolar sin recibir la atención educativa que les corresponde.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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