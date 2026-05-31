Villagrán, Tamaulipas.- Un fatal accidente registrado la mañana de este día sobre la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey cobró la vida de un hombre de 30 años, causando consternación entre familiares, amigos y habitantes de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 106, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque frontal. 🚗💥🚙

La víctima fue identificada como Rafael Olmos Delgado, quien se dirigía de la cabecera municipal de Villagrán hacia el ejido La Floreña. En sentido contrario circulaba una camioneta conducida por José Ernesto Leal, procedente del municipio de Jiménez con destino a Allende, Nuevo León.

🚑 Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladaron de emergencia a Rafael Olmos Delgado hacia el Hospital de Hidalgo; sin embargo, lamentablemente perdió la vida durante el trayecto, antes de recibir atención médica especializada.

🕊️ El fallecimiento ha generado profunda tristeza en el ejido La Floreña y en el municipio de Villagrán, donde era ampliamente conocido.

👮‍♂️ Autoridades correspondientes realizaron las diligencias necesarias para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

🙏 Descanse en paz.

🖋️ Información: Irving Vázquez

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