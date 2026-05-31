San Fernando, Tamaulipas.- Tras quedarse varados debido a una falla mecánica, una familia viajera acudió a la Estación Segura Carboneras para solicitar pernoctar en dicho sitio.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura recibió a la familia y les proporcionaron colchones y cobijas para su estancia.

Las personas provenientes de Altamira viajaban con destino a Reynosa cuando su vehículo presentó una falla, por lo que la unidad fue llevada a un taller mecánico que se encuentra en las inmediaciones de este paradero seguro.

Estas acciones reflejan la confianza de la ciudadanía en la Guardia Estatal y reiteran el compromiso de esta corporación para servir y proteger a la población que reside y/o transita por la entidad.