Padilla, Tamaulipas.- Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y asistencia que se realizan en las carreteras de la entidad, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó apoyo a un conductor que quedó varado fuera de la cinta asfáltica en el municipio de Padilla.

Los hechos ocurrieron durante la implementación del operativo Carretera Segura sobre la carretera federal 101 Victoria-Matamoros, cuando elementos comisionados a la Estación Segura Vicente Norte detectaron una camioneta detenida a la altura del kilómetro 60.

Al entrevistarse con el conductor, este explicó que decidió orillarse para descansar; sin embargo, al intentar reincorporarse a la vía, la unidad quedó atorada en la terracería, impidiéndole continuar su trayecto.

Ante esta situación, los elementos de la Guardia Estatal procedieron a brindarle asistencia, realizando las maniobras necesarias para movilizar el vehículo y devolverlo a una zona segura.

Gracias a la intervención oportuna de los agentes, el conductor y sus acompañantes pudieron reanudar su viaje sin mayores contratiempos, agradeciendo el apoyo recibido por parte de la corporación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró que la presencia de la Guardia Estatal en las carreteras tiene como objetivo brindar seguridad, orientación y auxilio a quienes transitan por las vías de comunicación del estado.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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