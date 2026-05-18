Con el ingreso de seis unidades híbridas en circulación, inició en la Capital del Estado la primera etapa de la modernización del sistema de transporte público, impulsada por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

El mandatario, al lado de su esposa, la doctora MARÍA de VILLARREAL, presidenta del DIF Tamaulipas, funcionarios públicos participaron en el primer recorrido de las seis unidades, que se adquirieron por la administración estatal en alrededor de 23 millones de pesos.

En el arranque formal del sistema de transporte denominado “Conecta”, el titular de Seduma KARL HEINZ BECKER HERNÁNDEZ fue explicando paso a paso los pormenores de la ruta que consta de 23 paraderos.

Y es que la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través del Subsecretario FERNANDO DANIEL PÁEZ SUÁREZ ha jugado un papel importante en la elaboración del proyecto que contempla entre otras cosas, el trazo de la ruta, la ubicación de los 23 paraderos, la cobertura con el servicio a las instancias de gobierno, salud y educación, entre otras cosas.

Desde luego que la circulación de las seis unidades híbridas puede considerarse como un hecho histórico en Ciudad Victoria, que sienta un precedente por el objetivo que se persigue, para ofrecer un sistema de transporte público incluyente, eficiente, cómodo, seguro y confiable para el usuario.

Y es que las unidades cuentan con aire acondicionado, sistema de Wifi, rampas y espacios para sillas de ruedas, asientos preferenciales, cámaras de seguridad, botón de pánico, monitoreo GPS y pasamanos con sistema Braille, entre otras ventajas.

Pero la idea del gobernador VILLARREAL ANAYA no es hasta ahí, sino que el proyecto contempla la adquisición de más unidades en el transcurso de este año, para ingresar a la prestación del servicio.

Si bien de origen, como parte de un programa piloto no tendrá costo para el público en general, lo más probable es que más adelante se establezca una tarifa para los usuarios, aunque pudiera ser menor al que se cobra en las otras unidades concesionadas.

Y nada malo tendría, porque el recaudo que se obtenga, puede utilizarse para la compra de más unidades para Ciudad Victoria y de esa forma, ir renovando el parque vehicular.

Aparte de ello, AMÉRICO está visualizando la posibilidad, de que, dependiendo del resultado del programa piloto en Victoria, ese tipo de unidades sean para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, así como Reynosa. EN FIN.

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