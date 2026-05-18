La entrega “voluntaria” de dos de los nueve señalados por el departamento de justicia de los Estados Unidos por ser presuntos cómplices del Cártel terrorista de Sinaloa llamado así por las autoridades de aquel país, no es otra cosa que la crónica de un hecho anunciado, mejor vivos que bajo tierra y eso GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ ex Secretario de Seguridad y General en retiro y ENRIQUE DÍAZ VEGA ex de Finanzas, ambos del gobierno sinaloense lo saben muy bien.

Lo que se prevé que suceda es la detención o entrega del ex gobernador morenista RUBÉN ROCHA MOYA, el senador del mismo color ENRIQUE INZUNZA y el resto de coludidos, y tal vez esto suceda sin contar con las ansiadas pruebas que tanto se solicitan, al tiempo.

En tanto como pocas veces tal vez nunca la ciudadanía de H. Matamoros se había visto inmersa dentro de un caos total como ahora está sucediendo bajo el gobierno municipal encabezado por el alcalde de extracciń morenista ALBERTO GRANADOS FAVILA que desde el mismo inicio de su gestión se ha caracterizado por la indolencia, trivialidad y la máś elemental falta de sentido común por llamar de algún modo el fracaso del edil fronterizo.

Para nadie es secreto mucho menos para los miles de matamorenses que día a día padecen de la falta de los principales servicios básicos, la basura regada por doquier, sin alumbrado público eficiente por citar algunas cosas, que decir de la inseguridad que agobia a la ciudadanía que vive diariamente con el Jesús en la boca.

Para acabarla de amolar desde un buen tiempo los ciudadanos en general sufren de una serie de apagones de luz que duran hasta dos o tres días causando enormes pérdidas personales a miles de familias pues no solo padecen de los calores infernales sino que cuando regresa la energía eléctrica decenas de aparatos eléctricos sufren desperfectos derivados del alto octanaje, daños que nomás la Comisión Federal de Electricidad hace caso omiso generalmente.

De lo anterior dice el ineficiente edil que no es problema de su competencia y desde luego que no es así tal simple que él debe velar por los ciudadanos que mal dirige pues en lugar de andar expiando culpas debería defender a su ciudadanía gestionando ante las instancias necesarias se atienda en todo sentido a la población, así de fácil.

Pero que tal para amar para toda clase de fiestecitas con artistas de corte nacional e internacional, ni quien le gane, ahí no se les va la luz caros generadores traídos para la ocasión lo salvan de quedar mal con sus “invitados”.

Por supuesto que todo está desatención habrá llegado el momento de costarle muy caro no solo a GRANADOS FAVILA en su voracidad de querer reelegirse sino al partido MORENA que es muy probable si siguen en la misma línea sucumban ante la oposición perdiendo tan importante plaza política y todo por la ineficiencia y banalidad del edil al tiempo.

Para variar cientos de ciudadanos de aquella ciudad volvieron a sufrir momentos de terror cuando autoridades federales fueron agredidos por un grupo de facinerosos resultando en la refriega un elemento federal herido y otro lamentablemente perdió la vida.

Lo más triste del caso es que como casi siempre suele ocurrir, las autoridades involucradas no lograron detener a nadie, un dato raro que la Policía Estatal no haya participado siquiera como coadyuvantes en los lamentables hechos como, hay queda.

En otro tema como parte de las acciones de fortalecimiento en materia de conservación y protección ambiental, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas recibió en el campamento tortuguero “La Pesca “ la visita de especialistas, investigadores y representantes de distintas instituciones vinculadas al cuidado de los ecosistemas marinos y la prevención de especies.

Durante la visita estuvieron JONATAN NARVAEZ, de la Universidad de Yucatán, MARGARITA GARCÍA MARTÍNEZ oficial técnico del proyecto del Programa de Acción Estratégico del Ecosistema Marino del Golfo de México.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno que encabeza el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA orientado a impulsar las políticas públicas y proyectos enfocados a la conservación de la biodiversidad.

En tanto con la participación del alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ y su esposa LUCY de GATTAS y decenas de jóvenes se celebró con gran éxito la 3a Runneada organizada por el Instituto Victorense de la Juventud (IVJUVE).

La justa atlética con causa, tuvo una respuesta positiva al lograr recaudar gran cantidad de alimentos para apoyar a refugios y recastistas animalistas de la ciudad que brindan atención a los animales en situación de calle o maltrato.

Externó el edil su reconocimiento a las asociaciones y personas por su labor a favor de los animales así como la respuesta de los jóvenes por apoyar esta noble causa..