Mayo 18 de 2026

Mérida, Yucatán.- La delegación de Tamaulipas concluyó su participación en la disciplina de judo dentro de la Olimpiada Nacional 2026 con una actuación histórica, al proclamarse campeona nacional por equipos tras obtener un total de 15 medallas: nueve de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que este resultado representa uno de los logros más importantes para el judo tamaulipeco en los últimos años, destacando además el respaldo al deporte por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la última jornada de competencias, correspondiente a las categorías Sub-21 y Sub-24, Tamaulipas logró medallas de oro con Frida Maya Weinmann en la categoría -57 kilogramos, José Quintá en -73 kilogramos, Eduardo Sagástegui en -60 kilogramos y José Pérez en -66 kilogramos.

Además, Ricardo Gómez, de Ciudad Victoria, consiguió medalla de bronce para cerrar la participación tamaulipeca en esta disciplina.

Las preseas obtenidas en el último día de actividades fueron determinantes para que Tamaulipas asegurara el campeonato nacional general en judo.

“Es un resultado histórico para Tamaulipas. Nuestras y nuestros atletas demostraron gran nivel, carácter y compromiso en cada combate. Este campeonato nacional es reflejo del trabajo en equipo entre deportistas, entrenadores, familias e instituciones”, expresó Manuel Virués Lozano.

El titular del INDE Tamaulipas reconoció también la labor de las y los entrenadores, auxiliares y padres de familia, quienes fueron pieza clave para alcanzar este resultado nacional.

Con esta actuación, Tamaulipas cerró una de sus mejores participaciones en judo dentro de la Olimpiada Nacional, consolidándose como una de las potencias del país en esta disciplina.