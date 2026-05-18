*Pretende el P. Verde a Maki de candidata

*Senadora ya fue rechazada en las urnas

*Estaría CSP en Tamaulipas, en junio

*“MORENA no será para delincuentes”

Cierto. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ aspira a ser candidata a la gubernatura de Tamaulipas, para ello se compró un partido a través del cual buscará cumplir su sueño.

Con ese propósito, el sábado estuvo en Reynosa la dirigente nacional del Partido Verde, KAREN CASTREJÓN TRUJILLO, quien junto a MAKI y su pandilla pusieron en operación una supuesta oficina de gestoría, que más bien servirá como oficina de campaña de la chihuahuense.

MAKI se ha convertido en un lastre para Reynosa, pues durante casi 12 años su familia se ha apropiado de la presidencia municipal que, por lo visto, ya les resulta insuficiente, por lo que ahora quieren extenderse a todo Tamaulipas, aunque se antoja difícil que se salgan con la suya.

Tal y como se esperaba, el evento sabatino sirvió para que los líderes ‘verdes’ se pronunciaran a favor de MAKI ORTIZ DOMINGUEZ y le dieran el espaldarazo a sus aspiraciones.

“Tenemos a una gran mujer que cuenta con el respaldo de mucha gente”, dijo KAREN CASTREJÓN TRUJILLO en una parte de su mensaje, pero seguramente no está informada de que en el pasado proceso electoral, MAKI y el prófugo de la justicia de Estados Unidos, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, fueron derrotados en las urnas y se quedaron con las ganas de llegar al Senado, pues el PAN logró quedarse con el segundo lugar en el resultado.

Tan no quiere el electorado tamaulipeco a MAKI, que actualmente forma parte de la más alta tribuna del país gracias a una negociación ($$$) lograda en San Luis Potosí.

Así las cosas.

En otro tema, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA informó que la presidenta, así con minúscula, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, podría estar en Tamaulipas el próximo mes de junio para poner en marcha el Hospital General del IMMS-Bienestar de Ciudad Madero y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tampico.

En tanto, leemos sobre la ‘relación’ que hay entre los delincuentes y el gusano barrenador que:

“Las acusaciones sobre la relación entre el gusano barrenador y los cárteles mexicanos surgieron a partir de una investigación presentada en el Senado de Texas. El reporte señala que los grupos criminales controlan rutas de tráfico ilegal de ganado, facilitando la expansión descontrolada de esta plaga.

Investigadores estadounidenses han expuesto ante comités legislativos que el avance de la larva coincide con las rutas de trasiego operadas por cárteles, particularmente desde Centroamérica hacia el sur de México y la frontera con Texas.

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevos en heridas abiertas y se alimenta del tejido vivo de animales y humanos, causando la muerte en pocos días si no se trata.

Debido a esta expansión territorial, autoridades texanas han presionado para endurecer la seguridad fronteriza, argumentando que el control de los grupos criminales sobre la ganadería pone en riesgo el suministro y la economía agrícola de Estados Unidos.

En México, la plaga ha generado alertas sanitarias con una amplia dispersión de casos activos en diversos estados del país, lo que ha provocado severas críticas del sector ganadero hacia las autoridades ante el poco control del problema”.

Finalmente, ¿a quiénes se refiere la defensora de MORENA (perdón, la presidenta) CLAUDIA SHEINBAUM PARDO cuando espeta: “Quienes sean delincuentes y quieran protegerse con el manto de la Cuarta Transformación no tendrán cabida en este movimiento”?

¿Lo dirá por ROCHA MOYA, por MARINA DEL PILAR ÁVILA, por ADÁN AGUSTO LÓPEZ, por los hijos de AMLO…?

Hasta la próxima.