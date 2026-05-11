Algo no anda bien hacia el interior de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas. Aunque sus gestiones ante la Secretaría de Educación tienen trato preferencial y su dirigente tiene derecho de picaporte en la oficina de MIGUEL ÁNGEL VALDEZ GARCÍA, quien sueña con ser diputado local por Matamoros, todo indica que la base magisterial no está conforme con ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO.

Recordemos que, el añejo liderazgo de RODRÍGUEZ TREVIÑO, nacido el 15 de agosto de 1946 en Villagrán, resucitó en diciembre de 2022, ganando la dirigencia de la Sección 30 del SNTE contra todos los pronósticos.

La planilla amarilla, de quien nació el 15 de agosto de 1946 en Villagrán, logró convocar a 18,904 maestras y maestros a votar por su regreso a la dirigencia de la Sección 30, representando el 36.72% de la votación total emitida.

Mientras que, la planilla naranja de ABELARDO IBARRA VILLANUEVA, logró cosechar 16,887 votos (32.80%) por 15,173 (29.47%) de la planilla blanca del profesor NAIF HAMSCHO IBARRA.

Además, se emitieron 506 votos nulos en las 235 casillas instaladas durante la jornada electoral del viernes 9 de diciembre de 2022, en la que el magisterio le negó el triunfo al candidato de la 4T: ABELARDO.

“¡Si se pudo racita!”, decían las mantas que se colgaron en el evento en que se oficializó la victoria de RODRÍGUEZ TREVIÑO, relevando a RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, que le heredó una deuda de 8 millones de pesos,

Dirigente de la Sección 30 del SNTE con EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ (2007-2012), RODRÍGUEZ TREVIÑÓ arrancó a tambor batiente su nueva dirigencia, que estuvo caracterizada por una mala relación con la Secretaria de Educación, LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR.

Candidato a senador en 2012, cosechando 104,488 votos por Nueva Alianza, en las primeras de cambio, ARNULFO impulsó a su incondicional, MARIANO LARA SALAZAR, como director del SARTET.

Así, con trato preferencial a sus gestiones en la Secretaría de Educación, derecho de picaporte y control de las finanzas del Sistema de Ahorro para el Retiro del magisterio tamaulipeco, el dirigente del SNTE perdió piso y se alejó de las bases que lo eligieron.

Le salió caries al colmillo que presumió en diciembre de 2022, cuando tomó posesión de la dirigencia estatal, como le han hecho saber al líder nacional, ALFONSO CEPEDA SALAS.

Crecen las voces disonantes en el SNTE, que cuestionan el desempeño de ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO como dirigente. La inconformidad entre la base magisterial se escucha en las pláticas de sobremesa. Así concluirá su mandato el octogenario profesor de Villagrán: debilitado.

Por esta razón, los vacíos de poder que genera este malestar, los capitalizan personajes como ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, dirigente de 1997 al 2000, quien hoy recorre el estado cabildeando su candidatura a la Sección 30, que estará en juego en diciembre de 2026.

Durante su dirigencia, impulsó la creación del SARTET, que a finales de 2024 valía cerca de 7,700 millones de pesos, contado con el apoyo del gobernador, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, reflejado en la firma del convenio que se pactó el 7 de julio de 1999. Además, es un promotor del futbol en la Liga de Veteranos, en donde lo aprecian.

Fue diputado federal del PRI a la LVIII Legislatura (2000-2003), por el Distrito 6 con cabecera en El Mante, venciendo al panista GUILLERMO VERLAGE BERRY y al perredista JALIL SAADE CASTRO. En los comicios de 2009, al igual que ÓSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS y NOÉ RODRÍGUEZ GARCÍA,fue candidato nuevamente, pero por Nueva Alianza, perdiendo los tres ex dirigentes de la Sección 30.

Quien gane la dirigencia del SNTE, tendrá presencia política en la elección de 2027 pero, sobre todo, en la sucesión gubernamental de 2028.

“De niño siempre quise ser Diputado y para mí hoy es el día más feliz, porque es la primera vez que estoy en una tribuna de los Diputados”, dijo MIGUEL ÁNGEL VALDEZ GARCÍA, el 28 de abril pasado, durante su comparecencia ante la 66 Legislatura. Aquél sueño sigue presente.

Cambiando de canal, Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la permanencia académica de la juventud universitaria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, llevó a cabo la entrega de tarjetas del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” a estudiantes de la Facultad de Odontología del Campus Tampico.

En el marco de este programa federal, se llevó a cabo una ceremonia encabezada por el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, acompañado por la titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en Tamaulipas, NADIA OCHOA BECERRA, y el director de la Facultad de Odontología, ROGELIO OLIVER PARRA, beneficiando a 493 estudiantes de licenciatura y Técnico Superior Universitario, alcanzando una cobertura total dentro de esta comunidad académica.

El rector destacó que la UAT mantiene una política institucional enfocada en generar mayores oportunidades para las y los estudiantes, mediante acciones y apoyos que contribuyen a elevar la calidad educativa y ampliar las posibilidades de desarrollo profesional para los universitarios.

Reconoció el respaldo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, para impulsar programas de apoyo dirigidos a la juventud, destacando que estas acciones representan un importante impulso para que más estudiantes puedan continuar y concluir exitosamente su formación profesional.

El rector subrayó también el crecimiento y consolidación de la Facultad de Odontología Tampico, resaltando su infraestructura, equipamiento y nivel académico, así como el trabajo realizado por su comunidad docente y directiva para fortalecer la formación integral de las y los futuros profesionistas del área de la salud.

NADIA OCHOA BECERRA señaló que la incorporación de la Facultad de Odontología como escuela prioritaria dentro del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” permite ampliar el acceso de las y los estudiantes a este apoyo federal, destacando que la institución forma parte de las catorce escuelas de nivel superior consideradas prioritarias en Tamaulipas para acceder a este beneficio, consistente en un recurso económico bimestral destinado a fortalecer su permanencia escolar.

Resaltó el trabajo coordinado entre la UAT y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, lo que permitió agilizar la entrega de tarjetas e integrar a las y los beneficiarios al próximo calendario de pagos.

En su mensaje, ROGELIO OLIVER PARRA, destacó que la entrega de estas becas representa un respaldo significativo para las y los estudiantes y reconoció el impulso que la administración rectoral ha brindado a la Facultad mediante la ampliación de espacios, clínicas y laboratorios que fortalecen la calidad de la enseñanza y la atención a la sociedad.

En representación del alumnado, la estudiante DANIELA RUBI DEL ÁNGEL FUENTES, agradeció el apoyo recibido, señalando que este beneficio es una motivación para continuar su formación profesional con responsabilidad, compromiso y sentido humanista.

Al concluir la ceremonia, DÁMASO ANAYA ALVARADO, acompañado por autoridades universitarias e invitados especiales, realizó un recorrido por las instalaciones de la institución, donde constató el fortalecimiento de espacios académicos y áreas destinadas a la formación profesional de las y los estudiantes.