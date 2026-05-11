Tal y como se esperaba, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció que no habrá cambios en el calendario escolar 2025-2026, por lo que se desechó su “propuesta” de adelantar el fin de clases para el 5 de junio con el pretexto del arranque del Mundial de Fútbol, previsto para el próximo 11 de junio.

Después de conocer el anuncio oficial del gobierno federal, seguramente los padres de familia y especialistas en educación se preguntan: ¿cuándo se va Mario Delgado Carrillo de la SEP?

Y aunque ayer en la conferencia mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trató de defender a Delgado Carrillo con el pretexto de que la decisión de adelantar el fin de clases fue tomada por unanimidad por los titulares de Educación en los Estados, lo cierto es los funcionarios estatales sólo secundaron la “ideota” del titular de la SEP.

También culpó a los gobernadores de oposición por orquestar una campaña de desprestigio en contra de Delgado Carrillo, incluso aseveró que “todo el mundo ataca al titular de la SEP” cuando la decisión fue tomada los secretarios de educación de los estados.

Lógicamente, que nadie cree que en la “inocencia” del titular de la SEP, ya que todos saben que la propuesta fue hecha por él, tras un acuerdo con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), realizada el pasado 7 de mayo, como se puede constatar en las gráficas de distintos medios de información de todo el país.

Y en verdad, la presidenta Sheinbaum Pardo tiene la oportunidad de “quitarse un funcionario” que no sólo no ha dado resultados, sino también que no ha logrado frenar los conflictos magisteriales que deja sin clases a cientos de niños y jóvenes en varias entidades federativas.

Ya dio el primer paso ahora que desecho la “ideota” de adelantar el fin de clases propuesto por Delgado Carrillo, pero le falta dar el siguiente paso para poner al frente de la SEP una persona que no pertenezca al pasado reciente y sea parte de su equipo.

Por cierto, surgió la versión de que todo el drama de adelantar el fin de clases forma parte de una estrategia para distraer la atención de la sociedad mexicana ante la galopante carestía que se registra en el país, debido a que los precios de los productos de la canasta básica están por “los cielos”, como es el caso del jitomate o tomate rojo que cuesta más de 75 pesos el kilogramo.

No se puede descartar esta versión porque fue grande la distracción de los padres de familia que se quejaron amargamente del adelanto del fin de clases para el 5 de junio, puesto que tendrían más gastos ya sea para enviarlos a tomar cursos de actualización o en actividades deportivas porque no podrían dejar de trabajar para cuidarlos en sus casas.

Afortunadamente, las protestas y fuertes críticas de padres de familia y especialistas en educación surtieron efecto y el titular de la SEP tuvo que recular en su “ideota” de adelante el fin de clases, lógicamente por la sugerencia de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien ordenó que el calendario escolar concluya hasta el 15 de julio, como estaba previsto.

En otro tema, la celebración del Día de las Madres propició un aumento significativo en ventas de regalos de prendas de vestir para mujeres, arreglos florales, perfumes y pasteles, además del repunte en comidas en restaurantes y entrega de pizzas en casas, entre otros.

La celebración, seguramente, generó una fuerte derrama económica en Ciudad Victoria, sin embargo, las organizaciones empresariales no han dado a conocer un dato al respecto, pero en la Ciudad de México se calcula que la derrama económica ascendió a 4 mil 400 millones de pesos.

Se prevé que las ventas se incrementaron entre un 15% y 20%, mientras que el servicio de restaurantes y comidas rápidas aumentó en casi un 70%, según cálculos de empresarios y comerciantes de la localidad.

Y es que desde dos días antes de la celebración del Día de la Madre se puedo observar que se instalaron varios puestos de flores en distintos puntos de Ciudad Victoria, cuyos encargados reconocieron que tuvieron buenas ventas, sobre todo en la noche previa del 10 de mayo.

Por último, el gobernador Américo Villarreal Anaya frenó ayer la especulación acerca de que el gobierno de Donald Trump le había quitado la visa para entrar a los Estados Unidos, como le ha sucedido a otras y otros mandatarios, incluso describió que recientemente ha tenido reuniones de trabajo en Texas, entre otros lugar de la unión americana.

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