El título de hoy se puede entender como “…un proceso regulable de un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento… son líneas de acción que tienen como objetivo señalar el camino para la consecución de un fin, ya sea social, comercial, religioso, etc.”

Para los efectos de este espacio, parto del tema quizá más importante que México tiene y se refiere al conflicto con los Estados Unidos de Norteamérica: La extradición de varios mexicanos catalogados como ‘terroristas’ por los vecinos del norte, por su relación con el narcotráfico.

Con justificada razón el lector podrá preguntarse sobre la estrategia gringa y a lo que he de referirme con el tema de hoy. Mi opinión es que la estrategia mediática del gobierno para evitar más especulaciones sobre la acusación gringa sobre los narcopolíticos con nombre y apellidos acapara varios temas. Todos distractores.

Infiero que a la presidente Claudia Sheinbaum ya ‘se le queman las habas’ para que empiece el mundial de futbol, porque tiene la confianza en que será un excelente distractor para los mexicanos y de ahí sobre la reunión de titulares de educación de las 32 entidades que decidieron en su Consejo Nacional, acortar el calendario escolar, sin medir alguna consecuencia.

Por la muy trillada política de que “El pueblo manda” la SEP de Mario Delgado hubiera inundado mediáticamente ideas a favor de la “futbolística afición mexicana,” aunque la estrategia de la presidencia fue ‘reprobar’ la decisión del Consejo Nacional de SEP y les obligó a reunirse nuevamente para volver hacer la plana.

Mientras el grueso de los y las mexicanas discuten si está bien que los alumnos y maestros tengan tres meses de vacaciones, resolver problemas como quien cuidará a los alumnos, donde los dejarán tanto tiempo… y proponer soluciones en el aire como clases en línea, respetar al calendario, etc., pareciera que se olvidó el tema de las extradiciones.

En el ámbito magisterial las opiniones están unificadas en relación a la reprobación de la ‘ideota nacional’ porque saben bien los maestros que a ellos se les cargará en chiquihuite de enojos, aunque ellos no tuvieron nada “vela en este entierro”.

Los que andan muy metidos contra las acciones del SNTE y en particular de la sucesión de la sección 30, Tamaulipas, están culpando también a los líderes oficiales y las reuniones siguen insistiendo en la edad cronológica del Barón de Villagrán, negándole la capacidad de acuerdos, negociación y gestión en favor de los trabajadores del gis.

Connotados periodistas locales y nacionales han caído en la trampa mediática sobre el escándalo del recorte del calendario escolar, dejando a un lado hasta identificar el lugar donde pudiera estar el gobernador con licencia de Sinaloa, requerido por E. U.

No han faltado los pésimos comentarios sobre la desaparición, la cirugía plástica, el refugio en Cuba, Salvador, Nicaragua, Colombia, Brasil o Chile no solo de Ruben Rocha Moya o los otros 9 implicados en la petición de extradición.

La estrategia mediática ha sido tan buena, que ha habido distractores sobre la geolocalización del expresidente mexicano, Tartufo López y su huida a Cuba o al Cuartel de la Marina construido en Palenque, a un lado del rancho con nombre poco o muy común en el léxico común.

Este fin de semana los medios informativos señalaron que hombres desconocidos balearon la residencia del gobernador con licencia, Rocha Moya y no ha faltado que ya identificaron a la facción delincuencial, responsable de balacera… Y se provocan comentarios entre la población que se inclinan a favor o en contra de este tipo de acciones en el país.