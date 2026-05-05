Por: José Medina|Reportero

Cd.Victoria,Tamaulipas.-Luego de los hechos de inseguridad registrados en Reynosa, autoridades estatales informaron que se han intensificado los operativos de vigilancia y la coordinación con fuerzas federales.

El secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, señaló que actualmente se mantiene un mayor despliegue de seguridad, además de que se han logrado detenciones de objetivos prioritarios mediante operativos conjuntos entre corporaciones estatales y federales.

⚠️ Estos trabajos forman parte del Operativo Frontera Norte, con el que se busca atender situaciones de riesgo y mejorar las condiciones de seguridad en la región.

👮‍♂️ En Ciudad Victoria, también se han reforzado los filtros de vigilancia en los accesos a la capital, con operativos permanentes por parte de la Guardia Estatal.

🔎 Asimismo, se mantiene una coordinación estrecha con entidades vecinas como Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, trabajando en conjunto con fiscalías y fuerzas federales para prevenir hechos delictivos.

📊 Autoridades destacaron que, pese a los retos, Tamaulipas ha registrado una importante afluencia de visitantes, superando los 3 millones, además de mantener indicadores favorables en distintos rubros.

👉 El objetivo, señalaron, es seguir fortaleciendo la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

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