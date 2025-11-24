Poder Judicial de Tamaulipas avanza en depuración de expedientes; suman 7 mil archivos reorganizados

Patricio Lerma|Reportero

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó que continúa el proceso de depuración de archivos judiciales en distintas sedes del estado, una acción que busca rescatar espacio, ordenar documentación y dignificar las condiciones laborales del personal.

Contreras López explicó que este trabajo no implica destrucción de información, sino la aplicación de un mecanismo establecido por el Consejo de la Judicatura desde 2018, el cual define qué partes esenciales deben conservarse en cada expediente.

“Estamos dando cumplimiento a aquel acuerdo de 2018. El propio personal del Poder Judicial es quien ha estado realizando estas actividades y hoy llevamos alrededor de 7 mil expedientes depurados”, detalló.

La magistrada presidenta señaló que los recorridos realizados han revelado un fuerte abandono en áreas de impartición de justicia.

“Encontramos mobiliario inservible y sobresaturación de expedientes. Esto refleja el rezago que enfrentaban los juzgados, pero también la importancia de continuar con este programa de reorganización”, declaró.

En el municipio de Altamira se aplica un programa piloto se tiene programada la depuración de alrededor de 40 mil expedientes, mientras que a nivel estatal la meta es alcanzar los 150 mil archivos reorganizados.

Sobre versiones de renuncias en recientes nombramientos, Contreras López aclaró que no se ha registrado ninguna renuncia entre magistradas y magistrados.

“Estamos trabajando en los espacios para los que fuimos electos”, afirmó.

Respecto a las liquidaciones del personal que concluyó funciones, precisó que el pago por aproximadamente 58 millones de pesos se cubrió con recursos del fideicomiso que fue ordenado a extinguirse tras la reforma electoral.

La presidenta del Poder Judicial agradeció el respaldo de las y los trabajadores que, sin contrataciones adicionales, han participado en este proceso de ordenamiento.