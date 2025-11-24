Recordó que se mantienen activas las rutas seguras para transporte de carga y pasajeros, estrategia que —dijo— ha permitido prevenir afectaciones ante cualquier protesta.

Patricio Lerma|Reportero

Cd. Victoria, Tam.– Ante las movilizaciones anunciadas a nivel nacional por productores y transportistas, el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González, hizo un llamado a mantener el diálogo y evitar bloqueos carreteros en Tamaulipas.

Villegas informó que el Gobierno del Estado ha sostenido reuniones constantes con representantes del sector rural y del autotransporte, con el fin de atender sus inquietudes sin afectar la circulación.

“Invitamos siempre a dialogar. Somos aliados de todas y de todos, y los apoyos están a la vista tanto del gobierno federal como del estatal”, señaló.

El funcionario destacó que, hasta el momento, las carreteras de Tamaulipas se encuentran operando con normalidad, gracias a la coordinación con autoridades federales y municipales a través de la Mesa de Construcción de Paz.

Recordó que se mantienen activas las rutas seguras para transporte de carga y pasajeros, estrategia que —dijo— ha permitido prevenir afectaciones ante cualquier protesta.

Villegas González aseguró que el gobierno estatal continúa en comunicación con organizaciones agrícolas, distritos de riego y cámaras empresariales, reiterando la disposición de encontrar soluciones conjuntas.

“He acudido personalmente a los puntos donde ha habido manifestaciones. Seguiremos con las puertas abiertas para escuchar y construir acuerdos”, afirmó.