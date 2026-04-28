Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Ante la proliferación de retos virales en redes sociales que representan riesgos para la comunidad escolar, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) instruyó a directivos de planteles educativos sobre la aplicación de protocolos de actuación para prevenir y atender este tipo de situaciones.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, informó que estas acciones se fortalecieron tras la coordinación con autoridades federales, destacando que Tamaulipas logró contener de manera oportuna la incidencia de este fenómeno en comparación con otras entidades del país.

Explicó que el protocolo contempla cuatro pasos fundamentales: notificar de inmediato a las autoridades educativas y de seguridad; identificar a la persona responsable de la amenaza; establecer comunicación con la familia de la o el estudiante involucrado, aplicando las medidas correspondientes; y, finalmente, sensibilizar a la comunidad escolar sobre los riesgos asociados a estos contenidos.

Señaló que este tipo de tendencias, difundidas a nivel internacional, requieren atención preventiva y seguimiento constante por parte de las autoridades educativas, en coordinación con supervisores escolares, jefes de sector y personal docente, a fin de salvaguardar la integridad de las y los estudiantes.

Asimismo, destacó que, de manera paralela, la dependencia continúa con el fortalecimiento de la infraestructura educativa mediante la entrega de equipamiento y acciones de rehabilitación en distintos planteles del estado.

Como ejemplo, mencionó la intervención en la Escuela Primaria “República de México”, donde se realizó la entrega de mobiliario escolar, material cívico, trabajos de pintura, construcción de una cancha de fútbol y rehabilitación general de las instalaciones, con una inversión de 3.7 millones de pesos.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal “Tamaulipas Educa”, orientada a mejorar las condiciones de aprendizaje, fortalecer la seguridad en los planteles y garantizar una educación integral.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado continuará impulsando políticas educativas con enfoque humanista, inclusivo y de calidad, en beneficio de la comunidad estudiantil tamaulipeca.