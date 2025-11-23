En la colonia Pedro Sosa de Cd. Victoria registran gran avance los trabajos de pavimentación de calles adyacentes al Santuario de la Virgen de Guadalupe, así como de la calle Simón Bolívar, por parte de la Secretaria estatal de Obras Públicas a cargo del Ing. Pedro Cepeda Anaya.
Vale decir que en la Calle República de España, cercana al Santuario es donde en estos días se visualiza mayor avance. Estas pavimentaciones permitirán una mejora sustancial en la movilidad de las familias, amén del beneficio que brindará a los visitantes al Santuario de la Virgen de Guadalupe, considerando que en cosa de tres semanas más se registrará una gran concurrencia de familias desde días previos al 12 de diciembre en que se celebra a la referida virgen, que es símbolo fundamental de identidad nacional y cultural.
Alfonso Dávila Castillo, vecino del sector, y que por muchos años laboró en el Hotel Las Fuentes, nos comentó que las familias del sector agradecen al Ingeniero Pedro Cepeda y al Dr. Américo Villarreal Anaya el mejoramiento del sus vialidades.
En el referido Las Fuentes, propiedad del ex alcalde Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Alfonso Dávila fue administrador general. Gustavo lo describe como «disciplinado, honesto, que merece mi admiración y respeto; le tengo gran aprecio a él, su esposa e hijos».
Señalada en antiguos planos de Cd. Victoria como «La Loma del Muerto», en la colonia Sosa, por la altura de su ubicación operan estaciones emisoras de televisión, y la estación central de Radio Tamaulipas. Vive en la Sosa, familias de diversa condición económica: unas en modestas casas, departamentos de clase media y lujosas casas. Salió al aire.
CABILDO VICTORENSE APRUEBA PRESUPUESTO 2026
Pues ahí tienen que en reunión sabatina, los integrantes del Cabildo victorense aprobaron con mayoría de votos el presupuesto 2026 para el bienestar de Cd. Victoria.
En su 44 sesión pública ordinaria se aprobó el prespuesto presentado por el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, mismo que se envió al Congreso de Tamaulipas para su análisis y aprobación.
Les comparto que en el apartado de correspendecia se dio vista al oficio envido por el poder legislativo sobre la implementación de acciones que garanticen a las familias en situación vulnerable el acceso a ataúdes para asesgurar un trato digno y humanista en el proceso de despedida de sus seres queridos.
25 % DE AVANCE DE SEGUNDA LINEA ACUEDUCTO
Reporta la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del gobierno federal que sigue avanzando la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria. Como sabemos este proyecto es resultado del empeñó, del interés que le ha puesto al tema y a sus permanentes gestiones el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.
