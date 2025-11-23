En la colonia Pedro Sosa de Cd. Victoria registran gran avance los trabajos de pavimentación de calles adyacentes al Santuario de la Virgen de Guadalupe, así como de la calle Simón Bolívar, por parte de la Secretaria estatal de Obras Públicas a cargo del Ing. Pedro Cepeda Anaya.

Vale decir que en la Calle República de España, cercana al Santuario es donde en estos días se visualiza mayor avance. Estas pavimentaciones permitirán una mejora sustancial en la movilidad de las familias, amén del beneficio que brindará a los visitantes al Santuario de la Virgen de Guadalupe, considerando que en cosa de tres semanas más se registrará una gran concurrencia de familias desde días previos al 12 de diciembre en que se celebra a la referida virgen, que es símbolo fundamental de identidad nacional y cultural.

Alfonso Dávila Castillo, vecino del sector, y que por muchos años laboró en el Hotel Las Fuentes, nos comentó que las familias del sector agradecen al Ingeniero Pedro Cepeda y al Dr. Américo Villarreal Anaya el mejoramiento del sus vialidades.

En el referido Las Fuentes, propiedad del ex alcalde Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Alfonso Dávila fue administrador general. Gustavo lo describe como «disciplinado, honesto, que merece mi admiración y respeto; le tengo gran aprecio a él, su esposa e hijos».

Señalada en antiguos planos de Cd. Victoria como «La Loma del Muerto», en la colonia Sosa, por la altura de su ubicación operan estaciones emisoras de televisión, y la estación central de Radio Tamaulipas. Vive en la Sosa, familias de diversa condición económica: unas en modestas casas, departamentos de clase media y lujosas casas. Salió al aire.

CABILDO VICTORENSE APRUEBA PRESUPUESTO 2026

Pues ahí tienen que en reunión sabatina, los integrantes del Cabildo victorense aprobaron con mayoría de votos el presupuesto 2026 para el bienestar de Cd. Victoria.

En su 44 sesión pública ordinaria se aprobó el prespuesto presentado por el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, mismo que se envió al Congreso de Tamaulipas para su análisis y aprobación.

Les comparto que en el apartado de correspendecia se dio vista al oficio envido por el poder legislativo sobre la implementación de acciones que garanticen a las familias en situación vulnerable el acceso a ataúdes para asesgurar un trato digno y humanista en el proceso de despedida de sus seres queridos.

25 % DE AVANCE DE SEGUNDA LINEA ACUEDUCTO

Reporta la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del gobierno federal que sigue avanzando la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria. Como sabemos este proyecto es resultado del empeñó, del interés que le ha puesto al tema y a sus permanentes gestiones el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con el último informe técnico de la CONAGUA, la obra registra avances importantes en sus dos frentes principales. El Tramo I, comprendido desde la Obra de Toma hasta la Planta de Rebombeo 1, tiene un 25% de avance físico, mientras que el Tramo II, que continúa desde Planta de Rebombeo 1 al Tanque de Entrega, alcanza más del 30%.

Vale decir que ahora mismo, la primera línea del acueducto permite bombear alrededor de 750 litros de agua por segundo, capacidad que resulta insuficiente para cubrir la demanda actual y futura de la ciudad. Con la entrada en operación de esta segunda línea, la capacidad incrementará hasta 1,500 litros por segundo.

BLOQUEOS CARRETEROS ESTE LUNES 24

Ya está anunciado: Tanto agricultores como transportistas de Tamaulipas se unirán a las protesta nacional de este lunes 24 de noviembre. La protesta es en reclamo de precios justos para los productos agricolas.

En el sur del estado anunciaron productores de Altamira, Aldama, González y El Mante que bloquearon la carretera Tampico-Mante, especialmente a la altura del «Puente de la Esperanza», en Altamira. Ahí, en dicho puente se concentrarán 600 productores. Y el bloqueo podría iniciar a las 9 de la mañana y extenderse por siete horas.

Se exigen soluciones a la mala paga de las cosechas de maíz, sorgo y soya. Y también el reclamo es que haya ya acciones urgentes contra la inseguridad y los asaltos en tramos carreteros.

Al norte de Tamaulipas las protestas se perfilan en el cierre de los puentes fronterizos Pharr-Reynosa y el de Nuevo Progreso, además de la toma de la Aduana de Nuevo Laredo.

COLECTA DE FIRMAS CONTRA CABEZA DE VACA

En Ciudad Victoria, reporta el partido MORENA , se hace en la Plaza Hidalgo, en calle Morelos, esquina con Hidalgo.

Igual en la Calle Chihuahua 613, entre San Luis y Durango. También en Calle Álvaro Obregón con Felipe de la Cruz y en la Plaza Allende, Calle 10 y Morelos. Todo en la zona centro, informa la lideresa estatal de MORENA, María Lupita Gómez Núñez.

Las mesas de recolección de firmas continuarán funcionando hasta el domingo 30 de noviembre. NOS VEMOS.

