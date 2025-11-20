Finalmente se realizó el encuentro del alcalde Alberto Granados con el sector comercial de Matamoros, para realizar una exposición de sobre los tramites a realizar para el desarrollo de actividades empresariales.

Fue ante representantes de la Canaco, Canacintra, Canirac, Ampi, CMIC, Amexme, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros del Noreste, Asociacion de Hoteles, Comeci y el Colegio de Arquitectos Delta Bravo, asi como pequeños y micro comerciantes, que están interesados en regularizar su operación en Matamoros, es que se realizó este foro empresarial.

Pues bien, para aclarar malos entendidos y que quede todo debidamente transparentado, ahí estuvieron las dependencias involucradas, como Protección Civil, Desarrollo Urbano, la secretaria técnica entre otros que uno por uno fueron exponiendo los tramites y documentos, como el manual de PC, las licencias de uso de suelo, licencias de funcionamiento, manejo de residuos de empresas y avances de la ventanilla digital de trámites, que deberán presentar para la operación comercial, facilitando el proceso para que todos puedan cumplir con las reglas.

Ahí el alcalde ante medios de comunicación, que ahí se congregaron, dejo claro que en su administración le apuesta a trabajar y fortalecer el sector comercial y empresarial, pieza fundamental para el desarrollo económico de Matamoros, para lo que se condono multas y recargos, realizando este foro para brindar acompañamiento y respaldo a los negocios de la localidad, buscando su crecimiento y desarrollo a través de un entorno más ágil y accesible.

Por lo pronto se instalaron mesas de atención de las diversas dependencias involucradas, con el fin de brindar asesoría a los comercios interesados en regularizar su operación. Y en lo que algunos pretendieron convertirlo en una crisis política, finalmente esta situación fue superada con el acercamiento entre sectores empresariales y comerciales de Matamoros con el alcalde Alberto Granados.

Quedando como prueba la foto de los comerciantes y empresarios con el alcalde de Matamoros, y en primera fila dos de los casos más sonados de comerciantes a los que se les aplico multas y sanciones, los dueños del restaurante El Fortín y el de Pizzas Emiliano, Pablo Reyna con quienes el edil poso al termino del foro.

Superada esta situación el edil está a la expectativa sobre la situación que se vive en la boca del rio Bravo, donde durante esta semana personas procedentes de Estados Unidos colocaron letreros, estableciendo el área como zona prohibida, y aunque el tema implica temas federales el edil esta en comunicación, tanto con el gobernador Américo Villarreal, como con autoridades federales para conocer que decisiones se tomaran.

Luego de que esto fuera expuesto por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, quien tuvo comunicación con autoridades estadounidenses y del consulado, para verificar la identidad de las personas que cruzaron el rio Bravo y realizaron estas maniobras. Por lo pronto los letreros han sido retiradas por elementos de la Marina.