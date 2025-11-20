Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamps.- Con una trayectoria sólida dentro del ámbito jurídico y un reconocimiento creciente por su labor profesional, la licenciada Esther Celina Arjona Limas se perfila como una de las aspirantes con mayor respaldo para encabezar la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT).

Arjona Limas ha construido una carrera basada en la disciplina, la ética y la cercanía con la ciudadanía. Abogada de formación, mujer de trabajo y madre de familia, destaca por no tener vínculos partidistas ni intereses políticos, lo que —según especialistas y actores civiles consultados— la coloca como un perfil confiable para dirigir una institución que atraviesa un momento clave.

Su propuesta, de acuerdo con allegados al proceso, se centra en modernizar la procuración de justicia, fortalecer la atención a víctimas y garantizar una Fiscalía más transparente y profesional.

En un estado que exige instituciones fuertes, su nombre comienza a resonar como una opción que podría ofrecer un giro hacia un modelo más humano y eficiente.

El proceso de selección sigue en curso y en los próximos días el Congreso del Estado deberá analizar los perfiles registrados para definir quién asumirá la responsabilidad de dirigir la FGJT en una de las etapas más complejas en materia de seguridad.

