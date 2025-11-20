Por Julio Manuel Loya Guzmán

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El desfile conmemorativo por el 20 de noviembre en el municipio de Cruillas terminó generando más discusión que aplausos, luego de que entre los contingentes aparecieran tres carros alegóricos que imitaban —según internautas— la forma de vehículos blindados tipo “monstruo”, comúnmente asociados al crimen organizado.

Las fotografías y videos difundidos desde el mismo lunes provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que estas figuras se presentaran en un acto cívico con presencia de menores. Uno de los modelos mostraba incluso una estructura que aparentaba un arma en la parte superior, detalle que encendió aún más la polémica.

Ante la creciente controversia, el Ayuntamiento de Cruillas emitió una postura oficial para aclarar el origen y el propósito de los vehículos. De acuerdo con la administración municipal, los estudiantes responsables del diseño no intentaron recrear unidades criminales, sino representar maquinaria ferroviaria inspirada en la narrativa de la Revolución Mexicana.

“La representación fue una recreación alusiva al contexto revolucionario de 1910. No se buscó promover violencia ni relacionar estas figuras con actividades ajenas a nuestras tradiciones”, señaló la alcaldesa Diana Vanessa Leal López.

La presidenta municipal añadió que Cruillas mantiene un firme compromiso con la educación cívica, las tradiciones históricas y la promoción de entornos seguros para la niñez. Además, lamentó que las imágenes hayan sido interpretadas fuera del contexto original.

“En Cruillas trabajamos cada día por fortalecer la identidad cultural y un ambiente de paz. Continuaremos impulsando actividades que promuevan la convivencia familiar y el respeto a nuestras tradiciones”, expresó Leal López.

El desfile concluyó sin incidentes, pero el debate generado continúa activo entre la ciudadanía, algunos defendiendo la creatividad de los jóvenes y otros cuestionando la pertinencia de los diseños.