Después de nueve añitos en la nómina es la última quincena para el chilango Irving Barrios Mojica.

Ya se va. Si no hizo su “guardadito” extrañará las abultadas compes de la Fiscalía General de Justicia, a menos que el Gobierno de Tamaulipas le proporcione sueldo por los siguientes dos años -no podrá trabajar en ese periodo-, junto con los guaruras a que tiene derecho ¿los aceptará?.

Con eso de que dirige es un organismo autónomo, ganaba más que Pancho Cabeza de Vaca. Dos años después de la llegada de la 4T seguía ingresando lo mismo.

Fue en 2024 que los diputados observaron que andaba más alto que Américo y le hicieron una quita de poco más de dos mil pesillos para el ejercicio 2025.

De todas maneras cobra más que AVA… Un peso más, cuando las funciones y responsabilidades no se comparan.

El presupuesto de egresos del GOBTAM para este año dice que Don Irving se deja pagar 165,338 varos por mes.

Por nueve años gobernó como pequeño dictador desde el bunker del libramiento Naciones Unidas. Se da el lujo de decidir qué servicios de la Fiscalía se cobran sin pasar por el Congreso del Estado. Un gobernadorcito dentro de un Estado.

El proceso de registro de aspirantes a la Fiscalía vencía este jueves a las 18:00 horas. Después de mediodía el líder del Congreso, Humberto Prieto Herrera, dio la noticia que 14 personas presentaron papeles.

La lista definitiva se sabrá hasta el viernes cuando el pleno le de entrada a los registros.

Por cuando a quién para hacerse cargo del “changarro”, la 4T sabe que cualquiera puede con el paquete siempre y cuando sea afín al gobierno de la transformación. No van a permitir que lleguen sus enemigos.

Lo que urge -saben muy bien- es sanear el ambiente, acabar con la corrupción, los recomendados, el billetazo para hacer cualquier movimiento en las fiscalías investigadoras o adscritas. Todo es corrupción. Urge barrido.

Al decir de gente cercana “el más chimuelo masca riel”, exige billete por adela por cualquier trámite.

El burocratismo ahoga a la Fiscalía. Digamos que es un elefante echado. Cobran 4,750 personas incluida la “corte” del señor Barrios.

Creemos que el que ocupa su lugar desinfectará instalaciones y se reducirá el sueldo para ganar algo menos que el Gobernador.

Hay mucho general y escasa tropa. Los de abajo, los agentes investigadores son los que menos ganan ¿por eso se corrompen?.

Cobran cinco vicefiscales, 20 directores generales, 17 subdirectores, 86 jefes de departamento. El señor Barrios decide plazas, cuánto les paga y cuando los corre. El ejecutivo no tiene injerencia.

Hay direcciones marcianas como: Del imputado desconocido y tramitación masiva de casos.

Laboran 224 Agentes del Ministerio Público que ganan 50 mil pesillos y 1,400 investigadores de la Ministerial con 25 mil… Con razón tanto centaveo.

Integran la “corte” del chilango, según el directorio oficial: La secretaria particular, la directora general ejecutiva, la coordinadora de la oficina del Fiscal, la dirección de enlace con instancias de seguridad pública y la dirección de vinculación y enlace (¿tantos enlaces?).

Cualquiera decíamos porque no hay dados cargados, como dijo el diputado Prieto. Pueden ser Eduardo Govea Orozco, Miguel Gracia, Willy Zúñiga, Javier Córdova más los que se acumulen ¿tendrá Irving el cinismo de registrarse?.

Los diputados tienen de plazo hasta el 29 de noviembre para nombrar al sustituto. El nuevo titular debe entrar en ejercicio el dos de diciembre.

Una cosa sí hay que reconocerle al señor Barrios: Su lealtad al jefe, al que no se atrevió a ofender ni con el pétalo de un citatorio, por ejemplo en la carpeta de investigación 372/2024 por falsificación de documentos públicos, derivado de la fallida constancia de residencia que Francisco solicitó al ayuntamiento de Reynosa

Menos a ofender a la abogada del gringo, Verónica Rodríguez Martínez, coludida en falsificar el presunto poder otorgado por el notario Francisco Garza Treviño, quien declaró públicamente que le falsificaron firma y documentos.

Ahora comentamos un caso muy raro: El Congreso del Estado se vio en la necesidad de ampliar el plazo para registro de aspirantes a jefe del Organo Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, porque en 15 días solo se presentaron dos propuestas ¿a qué le tienen miedo?.

El plazo inicial fue del 31 de octubre al 14 de noviembre. Concedieron otro, del 20 al 28 a ver si alguien más se anima para hacer de perdido la tripleta. Raro porque para esas chambitas se presentan hasta 50 suspirantes. La paga es buena y poca la chamba.

En el mero aniversario de la Revolución Mexicana, el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado entregó el reconocimiento “Correcaminos Orgullo UAT” a estudiantes que ganaron 24 preseas, siete de oro, 8 plata y 9 bronce, en los Campeonatos Nacionales ANUIES 22025.