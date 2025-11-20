Guanajuato, México.— Un pequeño estudiante de nivel preescolar se volvió viral luego de presentarse en su kínder caracterizado como Carlos Manzo, reconocido personaje político de la región de Uruapan.

El menor, vestido con camisa blanca, saco oscuro y una réplica de gafete institucional, sorprendió a maestras, padres de familia y compañeros.

De acuerdo con testimonios de sus familiares, el niño eligió el atuendo inspirado en quien considera “un ejemplo de liderazgo”. Incluso, al ser cuestionado por sus maestras sobre su vestuario, respondió con seguridad:

“De grande quiero ser presidente municipal de Uruapan”.

El momento fue captado en fotografías que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando reacciones divididas: desde usuarios que celebraron la espontaneidad del pequeño hasta quienes criticaron el involucramiento de figuras públicas en la percepción infantil.

Especialistas consultados señalan que este tipo de expresiones reflejan tanto la influencia del entorno familiar como la presencia mediática de figuras políticas en las comunidades. Aun así, la escena provocó sonrisas y comentarios positivos en el plantel escolar.

El hecho se suma a la larga lista de disfraces peculiares y creativos que cada año surgen durante festividades escolares, pero pocos logran generar tanto revuelo como este pequeño con aspiraciones políticas desde el kínder.