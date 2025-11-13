Redacción | La Región Tamaulipas

México.-El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego recibió este jueves el golpe judicial más fuerte de su trayectoria empresarial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de forma definitiva en su contra los litigios fiscales que mantenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmando que deberá cubrir una deuda millonaria que se arrastra desde hace más de una década.

La decisión del Alto Tribunal ratifica el proceder de los tribunales colegiados, los cuales ya habían determinado que los recursos legales promovidos por el empresario y su compañía Elektra carecían de fundamento. En resumen, la Corte concluyó que los argumentos presentados por su defensa eran “inoperantes”, pues no demostraban una afectación real a la Constitución ni a los derechos fundamentales de la empresa.

Los litigios, considerados históricos por su monto y duración, abarcan los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, cuando Elektra habría realizado cálculos indebidos de pérdidas para reducir los impuestos que debía pagar. Según el SAT, esta práctica generó un beneficio fiscal indebido que permitió al grupo empresarial evadir miles de millones de pesos.

Salinas Pliego, quien ha mantenido una postura crítica hacia el Gobierno federal y hacia la administración de Claudia Sheinbaum, reaccionó desde El Salvador afirmando que el fallo era previsible.

“La Corte, espuria y politizada, ya tomó su decisión”, expresó el magnate.

Pese a que con este fallo se agotan todas las vías legales dentro del país, Grupo Salinas anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que el proceso ha sido parcial y violatorio de sus derechos.

“Seguiremos luchando en otras instancias nacionales e internacionales, exigiendo que los montos sean justos y correctos”, señaló la compañía en un comunicado.

La sentencia de la SCJN marca el cierre de uno de los capítulos judiciales más polémicos entre el sector empresarial y el gobierno mexicano, dejando a Salinas Pliego frente a la obligación de pagar una de las deudas fiscales más grandes en la historia reciente del país.