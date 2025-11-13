Redacción | La Región Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Con el respaldo unánime de las empresas maquiladoras de la frontera, Enrique Morán Romero fue reelegido como presidente de la Mesa Directiva de index Nuevo Laredo para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

La decisión se tomó durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 10 de noviembre, donde los socios votaron por mantener la continuidad del proyecto que ha impulsado la competitividad, la innovación y el crecimiento económico de la región.

Un liderazgo consolidado

Durante su gestión, Morán Romero ha fortalecido la articulación entre el sector industrial, las autoridades de los tres niveles y organismos empresariales nacionales y binacionales. Gracias a ello, index Nuevo Laredo ha logrado consolidarse como un eje clave en:

La promoción de inversiones nacionales e internacionales.

El impulso a la infraestructura y modernización industrial.

La implementación de tecnología y procesos de vanguardia.

La formación y desarrollo de talento humano local.

La responsabilidad social y la generación de bienestar en la comunidad.

Continuidad para proyectos estratégicos

La reelección permitirá dar seguimiento a proyectos en marcha que buscan elevar la competitividad de las empresas afiliadas, mejorar la infraestructura logística y fortalecer la cadena de suministro en la frontera norte, una de las zonas industriales más importantes del país.

Compromiso con Nuevo Laredo

index Nuevo Laredo reafirmó su compromiso de trabajar con responsabilidad, visión de futuro y en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, así como con instituciones educativas y organismos sociales que impulsan el desarrollo económico de la región.

Con esta decisión, la industria maquiladora envía un mensaje de unidad y estabilidad, apostando por la continuidad de un liderazgo que ha dado resultados tangibles para Nuevo Laredo y su papel estratégico en el comercio internacional.