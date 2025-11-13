El escándalo sigue con nuevos ingredientes.

Hace un mes la Suprema Corte decidió atraer el amparo a revisión 54/2025, por el que se decidirá de una vez por todas si el ex Gobernador Francisco Javier “G” va a prisión o no.

Si las corporaciones policiacas batallan para agarrarlo, es otro tema.

El asunto fue turnado para elaborar proyecto a la ministra Lenia Batres Guadarrama, gente de la 4T, de quien se espera sea contrario a las intenciones de escape del señor García.

Le dimos una “checada” al expediente y no encontramos por el momento acuerdos de Batres. Lo tiene bien guardadito.

Las apuestas están diez a uno a que esta vez el méxico americano no se escapa. Los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero son graves. No cabe caución.

No es que sea nueva orden de captura, sino que se cumplimente la obsequiada el 4 de octubre de 2022 por un juez de Almoloya de Juárez, a petición de las FGR.

El pleno de la Corte deberá determinar si es válido el amparo concedido el 27 de febrero de 2023 por el “juez de cabecera” de los García, Faustino Gutiérrez Pérez.

Pues bien, el aditivo al tema es la cruzada del diputado jarocho Sergio Gutiérrez Luna, para levantar firmas en Tamaulipas que presionen a la Ministra a que haga justicia reiterando la captura del ex Gobernador.

Visitó ciudad Victoria donde se entrevistó con gente del CDE de Morena, presidido por Doña Lupita Gómez, y diputados de la 66 legislatura que lidera Humberto Prieto Herrera.

La idea es levantar hasta cien mil firmas de paisanos en dos semanas, aparte de otras regiones del país, como forma de presión.

Gutiérrez es la piedrita en el zapato de Cabeza de Vaca. Fue quien encaminó el desafuero desde la Cámara de Diputados, donde ha sido coordinador en dos ocasiones.

Dijo que, en entrevista con la Ministra “le conté cada detalle de la historia delictiva de Cabeza de Vaca” más algunas atrocidades adicionales. Espera que ahora sí sea encarcelado.

Yo no creo que batalle tanto para convencer a la señora. No necesita ni firmas para elaborar su proyecto. Ella conoce bien la historia del panismo a su paso por Palacio de Gobierno.

Y otra vez la “Ley Guarura”, la controversia por los 36 guardias personales que Francisco y familia tienen asignados, pagados por el Estado, pese a que no viven en México. Es algo que reprueba la sociedad tamaulipeca; ningún ex Gobernador tiene guarros oficiales a su servicio.

Tarde o temprano la Constitución que le otorga vigilancia “de por vida” tendrá que caer. Comenzará con el proyecto de la Ministra Batres.

Tema aparte, el 13 de noviembre el presidente López Obrador cumplió 72 años. Por tal motivo recibió felicitaciones “con respeto y cariño”, una del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

“Es ejemplo de congruencia, sencillez y profundo amor por el pueblo; seguirá inspirando a quienes creemos en un México más justo, solidario y humano”, escribió el médico sobre “cabecita de algodón”.

Y la presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañanera: “Le mandamos un saludo cariñoso al Presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños que espero que la pase en familia”.

AMLO es el único inquilino de Palacio Nacional -antes Los Pinos- que visitó los 43 municipios de Tamaulipas. Lo hizo en las tres campañas.

Fue congruente en pensamiento y acción. No vemos en esta tierra ninguna calle, colonia, escuela o edifico público que lleve el nombre del tabasqueño. No permitió el culto a la personalidad ni las lambisconerías de perpetuarlo en la historia.

Menos permitiría que un municipio lleve su nombre, como sí los tenemos de los ex presidentes Miguel Alemán y Díaz Ordaz, como actos de servilismo de los Gobernadores en turno, y otros bautizados por ex Gobernadores, como Mainero. No permitió el culto a la personalidad.

Como presidente tocó muchas veces tierras cuerudas, luego que se fue Cabeza de Vaca. No quería verle la cara al panista.

Per cápita fue de los presidentes que más estuvieron por estos lares una vez que en octubre del 2022 la CT se hizo gobierno con Américo Villarreal.

Ernesto Zedillo estuvo por aquí en 14 ocasiones, la mayor parte en “escalas técnicas” en el aeropuerto de Tampico, para desplazarse a Veracruz o San Luis, y no por motivo de obras y acciones locales.

Salinas de Gortari 10 visitas, lo mismo que Miguel de la Madrid.

¿Cuál es el municipio más visitado por los presidentes? El dato dice que Soto la Marina y Xicoténcatl por motivos de apoyo y reconstrucción de daños causados por ciclones.

López Mateos siete giras; Ruiz Cortines, seis; Miguel Alemán cinco.

Bueno, se acabó.

En lo partidista electoral, llegó al TRIELTAM denuncia en contra del PAN, por negarse a emitir la convocatoria para sustituir -ya de una vez- a Don Cachorro Cantú, quien ha rebasado con meses el ejercicio para el que fue designado. Los magistrados del TRIFE, en última instancia tendrán la última palabra.